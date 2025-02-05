Ярослав Базилевич і Максим Кулик, які втратили свої родини під час ракетних ударів, звернулись до США

Українці у США закликали відновити справедливість та міжнародне право. Вони звернулись до конгресменів.

У столиці Сполучених Штатів розпочався щорічний український тиждень. Серед тих, хто приїхав нині до Вашингтона, чоловіки, які втратили на війні жінок та дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Ярослав Базилевич зі Львова і Максим Кулик із Кривого Рогу. Чоловіки, які втратили усе. Максим показує своє посвідчення багатодітного батька — його він отримав минулого вересня і, каже, почувався тоді найщасливішим. Менш ніж за місяць двоє його синів і новонароджена донька загинули разом із матірʼю під час російської ракетної атаки.

"Я отримав інший документ і новий статус — статус вдівця і свідоцтво про смерть моєї дружини і моїх дітей. Це велика втрата для мене. Це біль на все моє життя", — каже Максим Кулик.

Максим Кулик.

Ярослав Базилевич втратив дружину і трьох доньок, коли балістична ракета прилетіла в їхню квартиру у Львові. Перед членами Конгресу і місцевою пресою він розповідає про головне своє бажання, яке залишається: "Я почуваюся все ще спустошеним. Я почуваюся, як гілка без бруньок. Я почуваюся так, що у світі панують зло і несправедливість. Ми маємо з вами це змінити. У світі має панувати міжнародне право".

Конгресмени, які прийшли на цю пресконференцію — учасники групи підтримки України і беззастережно на нашому боці від самого початку війни. Але слова "підтримувати Україну стільки, скільки треба" і "справедливий мир" більш не говорять навіть вони. Усі розуміють, що нова американська адміністрація готує переговори з Росією, їхня рамка достеменно невідома нікому. Напередодні Дональд Трамп заявив, що готовий продовжувати допомогу Україні в обмін на корисні копалини — рідкоземельні метали, поклади яких є в Україні. Республіканець Джо Вілсон вважає це хорошою пропозицією, і порівнює її із лендлізом, що передбачає постачання зброї у борг.

Дружина Максима Кулика

"Обладнання, яке Радянський Союз використовував, щоб зупинити вторгнення Гітлера, було лендлізом. Американським лендлізом. Америка допомагала Радянському Союзу зупинити Гітлера. Зараз той самий принцип — лендліз — за іронією долі, щоб зупинити авторитарну диктатуру Володимира Путіна", — каже Джо Вілсон.

З ідеєю відмови від територій, яку озвучують представники нової адміністрації, демократка Марсі Каптур радить Києву бути дуже обережними і вести переговори лише на власних умовах.

"Україна має бути готова вести переговори на тих умовах, які вона має — за всю свою територію і цілісність своєї території у майбутньому. Має бути досягнута безпекова угода, в якій візьмуть участь багато європейських країн, не лише Сполучені Штати. Україна не повинна торгувати своєю територією, своєю власністю, з цим треба бути дуже обережними", — каже вона.

Родина Базилевичів

Український тиждень у Вашингтоні триватиме. У четвер відбудеться загальнонаціональний молитовний сніданок, що традиційно збирає усю політичну еліту, зокрема і президента США.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 07:00 5 лютого. ОБСТРІЛ ЗНІМАЛЬНОЇ ГРУПИ ТСН та МАСШТАБНА пожежа на НПЗ у Росії!

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Тоді від ворожої атаки загинули матір та троє її діточок. Дивом уцілів лише батько.

Також у жовтні 2024 року росіяни масовано обстріляли Львів. Одна з ракет влучила по житловому будинку, де мешкала родина Базилевичів. На місці трагедії загинула мати та її три доньки. Вижив лише чоловік - Ярослав Базилевич.

Читайте також: