"Ярославу били, спираючись на іншого підлітка": нові подробиці шокувальної історії у Білій Церкві

Хрещена Ярослави, з якої знущалась група підлітків, розповіла про родину дівчинки та якого покарання для нападників вони вимагають.

Стали відомі нові ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків. Вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава, яка на початку повномасштабного вторгнення пережила окупацію, стала об’єктом знущань з боку своїх однолітків.

ТСН.ua розшукав та поспілкувався з хрещеною Ярослави – Наталією Яковлевою.

"До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила тоді", - розповідає пані Наталія.

Та додає: "Згодом їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптовуватись до мирного життя у Білій Церкві – займалася спортом, ходила в басейн, намагалась знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька, коли він приїжджає додому, то для неї це справжнє свято (за даними відкритих джерел він є військовослужбовцем – Ред.). Ярослава дуже любить тварин – у неї є два кота, собачка. Вона дуже добра, хоча і була дуже налякана пережитим".

Що кажуть в родині Ярослави

Хрещена постраждалої Ярослави розповіла нам версію та хронологію подій. "Розповім вам те, що мені розповіла про ці події Яся. За два тижні до всього цього, одна з дівчат запропонувала їй (Ярославі – Ред.) покурити траву. Ярослава, звісно, відповіла відмовою. Додала, що займається спортом і її це не цікавить. На цьому наче все завершилось", - каже наша співрозмовниця.

Та продовжує: "Наскільки відомо, ця дівчина, яка пропонувала Ярославі траву, сама її курить та вживає наркотики. Згодом Ярослава під час спілкування зі своєю подругою розповіла про те, що їй пропонували курити наркотики. Але розповіла це в приголомшливому контексті, розповіла, що у тієї, хто пропонувала, є виходи на торговців наркотиків. Та подружка, яка почула все це, розповіла ще комусь. Інформація дійшла до тієї дівчини, яка пропонувала це Ярославі. Ймовірно, ця ж дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це та додала, що треба цю "малолітку провчити". Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду, словесно звинуватили в цьому Ярославу".

Як Ярослава опинилась у парку

На це питання пані Наталія відповіла, що в це місце під приводом прогулянки запросив хлопчик, з яким вона товаришувала, але який, своєю чергою, товаришував з майбутніми кривдниками. "Ярослава в тому парку, який на відео, два рази на день вигулювала собаку. Так було і цього разу. Група підлітків перестріла Ярославу та почала "перевиховувати". Вимагали від неї нікому не казати ні про наркотики, ні про цей день (день знущання – Ред.). Ярослава розвернулась та пішла, її наздогнали та почали бити. Потім вона попрохала віддати їй її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали та почали добивати", - каже пані Наталія.

Та додала: "Після цієї ситуації вона дуже багато спала дома. У неї величезна втома".

Якого покарання вимагає родина дівчини

"Мати Ярослави вимагає справедливого покарання для всіх фігурантів, а не такого, щоб більшість з них була зі статусом свідків у справі", - уточнює Наталія Яковлева.

Пані Наталія каже, що працює реабілітологом, тому зауважує, що похресниці тепер важливо зробити МРТ для того, щоб дослідити її стан здоров’я.

"Її били, спираючись на іншого підлітка. Уявляєте?! У неї тепер можуть бути мікротріщини в будь-якій частині тіла. Я знаю, якими можуть бути наслідки. Травми спочатку можуть відчуватись як гематоми, а насправді бути більш важкими. Просто смішно від формулювання, що Ярославі були нанесені «легкі тілесні ушкодження", - каже вона.

До цього вона додає: "Одна з дописувачок в соцмережі мені написала, що дядько одного з хлопців (фігурантів справи – Ред.) працює в адміністрації. Він одразу кинувся допомагати родичам та наполягав на тому, щоб цього хлопця увезли. Він і уїхав кудись. Можливо, хтось з фігурантів скоро вже буде за кордоном. Можливо, правоохоронці додумаються попередити прикордонників, щоб запобігти виїзду фігурантів за межі України".

Резюмуючи, Наталія Яковлева каже наступне: "Ми, як родина Ярослави, дуже вдячні всім за репости, за розголос. Це дуже сильна допомога. Все змінилося за 8 годин фактично. Поки ми разом – ми сильні. Я перечитала багато історій людей, які пережили таке саме, про те, як їм було боляче. Зараз створена інтернет-спільнота людей в Telegram, які підтримують Ярославу. Звертаючись до батьків інших дітей, і вчителів, сісти та порозмовляти про це. Ми повинні це змінити".

Арештований один з фігурантів

Сьогодні, 22 січня, поліція Київської області повідомила, що один з учасників, 16-річний хлопець, арештований за рішенням суду. На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Раніше йому було повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

"Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі", - додали в ГУНП Київської області.

Поліція прокоментувала нарковерсію

Своєю чергою, в поліції Київщини, відповідаючи на питання журналіста ТСН, прокоментували інформацію щодо наявності версії з наркотиками.

"На даний час у ході досудового слідства встановлюються всі мотиви вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, перевіряються вказані факти, але на даний час у органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання до вживання потерпілою наркотичних засобів", - повідомив на пресконференції начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Віктор Луговий.

До цього він додав наступне: "Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, то буде негайне беззаперечне безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку дітей в тому числі".

Резюмуючи, Віктор Луговий зауважив: "Користуючись нагодою, хотів би звернутись до жителів Білоцерківщини і не тільки: якщо в когось є інформація щодо розповсюдження або вживання наркотичних засобів на території Білоцерківщини, то просив би вас звертатись до органів поліції для проведення відповідної роботи та вчасного реагування".

На уточнююче питання про те, чи проводились обшуки у фігурантів в рамках перевірки, в поліції повідомили, що поки не проводились. Крім того, в коментарі для ТСН.ua в ГУНП Київської області зазначили, що інформація про втечу деяких фігурантів справи за кордон є чутками, які розповсюджуються в соцмережі, але підтвердження вона не знайшла.

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