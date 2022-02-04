Яскраве шоу і дипломатичний бойкот: як минуло відкриття Олімпіади-2022 в Пекіні

Яскраве шоу і дипломатичний бойкот: як минуло відкриття Олімпіади-2022 в Пекіні

На ці Зимові Олімпійські ігри Китай не пошкодував ні зусиль, ані грошей.

У Пекіні стартували Зимові Олімпійські ігри-2022. Церемонію влаштували пишну, з масштабним світловим шоу. Однак, ці змагання тривають на тлі суворих обмежень через пандемію коронавірусу та політичної напруженості між країнами Заходу та Росією й Китаєм.

Про усі подробиці цьогорічної Олімпіади, йдеться 4 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Відкриття

На урочистому відкритті влаштували масштабне шоу з танцями, музикою і світловими надсучасними ефектами. На ці Зимові Олімпійські ігри Китай не пошкодував ні зусиль, ані грошей. Лише за офіційною інформацією було витрачено майже 4 мільярди доларів. За неофіційною ця цифра — вдесятеро вища.

Проєктував дійство один із найвідоміших китайських режисерів Чжан Їмоу. Така честь випала йому вдруге після організації Ігор у Китаї 2008-го. Але всю цю красу на стадіоні змогли побачити лише обрані: через карантин глядачів було обмаль. Частина учасників змогла подивитися дійство лише у закритому медіацентрі. Решті людей довелося вдовольнятися феєрверком звіддаля або трансляцією.

Українці на Олімпіаді

Найважливіша частина шоу — парад атлетів із національними прапорами. Цьогоріч їх на іграх є понад 4 тисячі. Серед них — 45 українців. Нести наш синьо-жовтий стяг доручили олімпійському чемпіону з фристайлу Олександрові Абраменку і срібній призерці Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександрі Назаровій. Фігуристка, до речі, ще до відкриття виступила в командних змаганнях.

А поки наша олімпійська збірна крокувала з прапором у руках журналісти зазнімкували російського президента. Фото, як Путін самотньо куняє на трибунах, розлетілося Мережею.

Дипломатичний бойкот

Попри помпезність, ці Олімпійські ігри — в центрі найгостріших політичних суперечностей. Змагання тривають на тлі конфронтації між країнами Заходу з одного боку та Росією й Китаєм з іншого. На церемонії присутні лише 20-ть очільників держав. Більшість світових лідерів, серед них зі США, Великої Британії, Канади та Німеччини, бойкотують Олімпійські ігри через порушення прав людини в Китаї, зокрема через ставлення до мусульманської меншини уйгурів.

Бойкотувати Олімпійські ігри сьогодні закликали й сотні протестувальників в усьому світі. Акції з представниками уйгурів та тибетців прокотилися в Індії, Чехії, Німеччині, Туреччині та Японії.