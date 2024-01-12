Яйця по 17 гривень та справа Гринкевичів: що відомо про гучні корупційні скандали у Міноборони

В Україні останнім часом спалахнуло багато скандалів щодо закупівель для ЗСУ. ТСН дізналась подробиці резонансних розслідувань.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента Дмитра Святненка.

Скандальні яйця по 17 грн

Юрій Ніколов - автор розслідування про закупівлю продуктів харчування Міністерством оборони за завищеними цінами. У статті, опублікованій у січні минулого року, він просто порівняв ціни із контрактів Міністерства оборони із цінами у супермаркетах.

Після численних перевірок міністра Резнікова таки відправили у відставку, а двох його заступників затримали правоохоронці і відправили у СІЗО. Вони там і досі. Аудит показав колосальні збитки.

Матеріал про яйця по 17 грн

Фірма, яка продавала яйця за цінами, вчетверо вищими за ринкові, належить такий собі бізнес-вумен Тетяні Глиняній, яка багато років забезпечувала армію продуктами. Зароблені таким чином гроші, вона вкладала в готельний бізнес у Хорватії. Журналісти з’ясували, що зараз їй належать чотири преміальні готелі на березі Адріатичного моря. Ніколов писав про неї ще десять років тому.

"Вона вже фігурувала в історії про хабар військовий у 2014 році. Після Майдану, після початку війни. Її зять і вона, ну, мають консервний завод, і от вони давали хабар, чорт мільйона гривень, якщо я не помиляюсь, полковнику Нацгвардії, за те, щоб він прийняв паршиві консерви по ціні, там, першоякісних", - каже він.

Що відомо про родину Гринкевичів

Порівняв контракти, зіставив прізвища власників і зробив резонансний матеріал про розкішне життя родини Гринкевичів - одних із найбільших постачальників Міністерства оборони.

"Вони постачали одяг, вони постачали їжу, вони постачали якийсь посуд, вони робили все, що завгодно, окрім того, чим вони насправді, їх компанію офіційно мають займатися – будівельною сферою. Тобто в них немає швейного обладнання, в них немає яких виробницва продуктів, в них немає складів зберігання ніяких, в них немає фахівців, але тендери на це вони виграють", - каже журналіст.

Затримання Гринкевича / Фото: Державне бюро розслідувань

Вперше фірми з орбіти родини Гринкевичів з’явились у звітах рахункової палати декілька років тому. Тоді журналісти відзначили, що три компанії мають численні контракти, але регулярно зривають терміни поставок, міняють ціни або просто не виконують узятих на себе зобов’язань.

"Вони виявилися взагалі одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Тобто уявіть собі, від початку війни компанії, пов'язані з Гринкевичем, отримали тендерів на 3,2 мільярди", - каже журналіст.

Євген Плінський у своєму матеріалі не лише викрив злочинну схему, а і показав - як витрачались вкрадені на війні гроші.

"Купують автівки, їздять в золотих вагонах "Укрзалізниці", купують годинники по 77 тисяч євро, кольє по 17 тисяч євро. І подорожують світом, освічуються в Венеції, купують дорогі каблучки", - каже він.

Нині відразу декілька правоохоронних органів розслідують діяльність бізнес-структур, пов’язаних із родиною Гринкевичів. Головного героя скандалів - Ігоря Гринкевича затримано. Поки що не за зірвані контракти, а за спробу підкупу ДБР. За саботаж розслідувань він заносив пів мільйона доларів.

Бізнес російських олігархів в Україні

Гліб Канєвський - голова експертної організації StateWatch два роки від початку повномасштабної війни Росії із Україною шукає не лише бізнес-структури, які належать російським олігархам, а й разом із українськими правоохоронцями знаходить законні підстави для їх націоналізації.

"Ми писали розслідування про Ocean Plaza. Як виявилося, один із найбільших торгових центрів в Україні. Я думаю, кияни дуже добре знають, що таке Ocean Plaza і полюбляють проводити там час на вихідних", - каже він.

Про те, що торгівельний центр належить фактично "гаманцю Путіна" родині Ротенбергів було відомо давно. Але завдяки розслідуванню Канєвського випливло, що зароблені в Україні гроші, вкладали у Тульський патронний завод. Його Ротенберги купили у 2018 році.

А далі – ще один цікавий факт, який з’ясували журналісти: щойно Ротенберги заволоділи патронним заводом – вони почали його модернізацію. Кредитні гроші на нове обладнання видав "Альфа банк", що належить ще одному прокремлівському олігарху Михайлу Фрідману. Власне ці зняло будь-які питання під час націоналізації цього банку в Україні.

За нашими підрахунками діяльність журналістів, які допомагають викривати корупцію, знаходити російські активи та доводити зв’язки їхніх власників із кремлем, лише в минулому році заощадила десятки мільярдів гривень.

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