"Йде найгарячіша декада, після 24-го настане черга ЗСУ": експерти про загрозу найближчих 10 днів для України

Військові аналітики спрогнозували сценарії розвитку подій на фронті до 24 лютого та безпосередньо в цей день.

На Україну може очікувати найгарячіша декада. До такої думки схиляються військові експерти, аналізуючи поточну ситуацію у війні Росії проти України.

Про найбільш вірогідні сценарії розвитку подій експерти розповіли в коментарі для ТСН.ua.

"До 24 лютого буде зростати напруження по всій лінії фронта, але йдеться не про наступ, а про саме про напруження: кількість обстрілів, імітацію наступальних та штурмових дій, - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. - Наступальні дії російські окупанти на сьогоднішній день можуть повноцінно реалізовувати тільки на донецькому плацдармі".

За словами Коваленка, повноцінно – це також умовно.

"Виключно на трьох локаціях – Бахмутський плацдарм, в напрямку Авдіївки та Вугледару. До речі, біля Вугледару основний свій потенціал вони вже втратили. Біля Авдіївки - 50 на 50. Біля Бахмута вони можуть сконцентрувати основний свій удар та будуть збільшувати тиск", - каже Коваленко.

До цього експерт додає, що апогеєм може стати саме 24 лютого.

"На Запорізькому плацдармі вони не здатні вести наступальних дій, виключно оборонні. Можуть імітувати в напрямку Оріхова та Гуляйполя, але не більш того. Щодо Луганщини – вони спробують вести наступальні дії з-під Сватово а також Кремінної. Основні напрямки – це Лиман та Куп’янськ. Таким чином вони можуть спрямувати два удари з Луганщини. Але там також велике питання щодо ефективності наступальних дій, які обумовлені не тільки погодними умовами, не тільки наявністю ліній оборони ЗСУ, а також можливостями того ресурсу, який вони сконцентрували. Є вплив непропорційної наявності як артилерії, так і забезпечення артилерії боєкомплектом. Можемо казати, що дійсно повноцінні наступальні дії до 24 лютого каталізуються в першу чергу в Донецькій області. По іншим напрямкам вони досить сумнівні. З 20-х чисел треба очікувати чергового ракетного удару по Україні. Це фактично буде найгарячіша декада, але після неї буде черга ЗСУ демонструвати контрнаступальні можливості, тому що росіяни вичерпають свій ресурс в наступі. В обороні вони досить слабкі. Росія не зможе повторити того, що було 24 лютого 2022 року", - вважає Коваленко.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що масований ракетний обстріл росіяни зможуть здійснити після 20 лютого. Нагадаємо, попередній був 10 лютого.

"Якщо казати про можливий масований обстріл, то раніше вони технічно не можуть підготуватись. Через 10-14 днів можемо очікувати на наступний масований обстріл, - припускає Олег Жданов. - Це може співпасти з датою повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Думаю, що до цієї дати вони і будуть підтягувати ракети. Ми вже вивчили, що Путін полюбляє символізм, тому треба бути готовими. Думаю, що вони будуть намагатись продовжувати наносити удари по енергосистемі. До речі, вони майже ніколи не повторюються – вони (росіяни – Ред.) діють за списком наших силових підстанцій, вузлах. Думаю, що список цей великий і вони будуть продовжувати".

До цього він додає: "Я так розумію, що Путін буде намагатись вичавити з військових максимум. Скоріш за все, завдання ставляться такі, щоб до 21-22 лютого досягнути успіхів на лінії фронту, тому що він, Путін, збирається оголошувати звернення до федерального зібрання. Думаю, вже на цьому тижні почнеться збільшення атак на наші позиції. Вони не можуть організувати масований наступ, але кількість атак на добу довести з 50 до 70 – можуть. На жаль. З втратами вони не рахуються. Думаю, буде максимальна напруга в плані атак на наші позиції".

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