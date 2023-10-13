Йде пішки  з Польщі до Києва з хрестом: українці розповіли про незвичного мандрівника у одязі Христа

Останніми днями багато українців, які мешкають або їхали дорогами на заході України, спостерігали, як обабіч траси крокує чоловік з хрестом на плечі. На багатьох відео можно побачити, що вздовж доріг йде чоловік у просторому білому одязі та з довгим волоссям.

Про себе він розповідає, що має на меті донести хрест до Києва, сам він – 33-річний американець, який йде вже більше місяця пішки з Варшави до української столиці.

Своєю чергою, мешканці тих населених пуктів, де проходив цей чоловік, виходили фотографуватись з ним та записувати відео.

Іноземець пішки несе хрест дорогами України

Ось як в коментарі для ТСН.ua описала свою зустріч користувачка соцмережі Яна: "Я їхала до Ковеля та на одній із зупинок побачила дуже знайомий мені хрест. Я бачила його в соцмережах. Зупинилась з надією, що побачу ту саму людину, яку бачила в соцмережі. Я підійшла до зупинки та зрозуміла, що це саме та людина, як несе хрест. Моїй радості не було меж. Коли я підійшла до нього, він запитав, звідки я з’явилась, чи не з неба упала? Я почала спілкуватись з ним українською, він відповів мені, що трішки розуміє мене, але зручніше йому спілкуватись англійською. Чоловік розповів, що він з США, зараз ходить у вигляді Ісуса Христа по світу з хрестом та хоче нагадати людям про Бога. Сказав, що звати його Джим, він родом з штата Вірджинія".

В той же час в коментарях українці закликають інших не просто фотографуватись з цим мандрівником, але й пропонувати посильну допомогу – їжу, воду та прихисток.

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