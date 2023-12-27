"Йдеш і молишся": як армія Путіна знищує місто на Дніпропетровщині і що кажуть місцеві (фото, відео)

Нікопольський район на Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни живе під постійними обстрілами. Особливо сутужно на прибережних територіях. Там не знайти цілих осель, однак і досі залишаються мешканці. По них гатять артилерія та міномети, а нещодавно додалися постійні атаки дронів-камікадзе.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

У Нікополі потрощені будинки через постійні обстріли

Старий квартал Нікополя - це колись престижний район на березі Каховського моря. Тут здебільшого приватні будинки. Вони усі потрощені. Бо стоять прямісінько навпроти тимчасово окупованого Енергодара.

Один з останніх прильотів був поруч зі школою. На початку робочого дня росіяни вдарили з важкої артилерії. Тоді загинули дві співробітниці навчального закладу.

Нікополь

Жителі Нікополя розповіли про обстріли

Анна Супрунова теж працює у цій школі. Втрата колег ще зовсім свіжа. Жінка поспішає швидко минути вулицю. Бо перебувати просто неба тут величезний ризик.

"Дві працівниці загинули, під час першого прильоту, за смітником, був прильот. Ну живемо, працюємо", - каже жителька Нікополя Анна Супрунова.

Скільки разів прилітало поруч з її будинком, жінка не рахує. Каже, він лише пошкоджений і це вже щастя.

Нікополь

"Тут у нашому районі напевно нема будинків, як повністю цілі, і когось дах, і когось вікно, і когось стіну зачепило", - додає вона.

Школа нині не працює, вікна забиті дошками. Через діри у стінах видно книги. діти не торкалися їх уже майже два роки. Зустріти перехожих на цих вулицях справжнє везіння. Тут ходять лише у нагальних у справах і бігцем.

Робота і відповідальність привели у цей небезпечний район пані Ольгу. Вона соціальний працівник, щодня ходить до підопічних.

"Йдеш, богу молишся, дійдеш, зробиш свою роботу і назад таким самим чином", - каже соціальна працівниця Ольга Данильченко.

Один з небагатьох хто не покидає своєї домівки у старій частині міста Петро Сокорчук. Каже, раніше росіяни гатили лише вночі. Тепер тероризують цілодобово, особливо зранку.

Нікополь

Росіяни посили терор у Нікополі

Останні кілька місяців обстріли Нікопольського району посилились, підтверджують у військовій адміністрації. Додались атаки дронами. І час ворог став обирати підступно, коли більшість людей виходять на вулицю.

"Ми для себе розуміємо, що це загострення по всій лінії розмежування з росіянами, тобто скоріше всього є якась системна команда на посилення терору саме прибережних територій", - каже голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

За півтора року, відколи район під обстрілами, росіяни зруйнували тут понад тисячу багатоквартирних будинків і близько чотирьох тисяч приватних. Загинуло більше 6 десятків людей. Поранених - понад три з половиною сотні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 27 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, 21 грудня російські окупанти півтора десятка разів за атакували Нікопольщину, є жертви.

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