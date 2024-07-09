"Йди далі воюй, ти для мене не людина!": гучний скандал із тренером в Одесі отримав несподіваний фінал

У справу втрутився одіозний позафракційний нардеп Артем Дмитрук, який вступився за фітнес-тренера.
Тренер в Одесі облаяв працівників ТЦК, які зайшли до спортзалу для оповіщення чоловіків. Згодом місцевий активіст, який опублікував трешвідео розмови із військовим, вирішив "покарати" тренера, нібито побив його, а результати своєї роботи виклав у соцмережі. Так, принаймні, стверджує один із одіозних нардепів, який тепер вимагає покарання для самого активіста.
Усі деталі скандалу - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.
Зауважимо, що відео сварки між військовим та тренером одного зі спортивних клубів Одеси облетіло мережу 6 липня.
Тренер побажав смерті військовим!
На відео ви чули здебільшого звуки, які маскують нецензурною лексикою, показати яке в оригіналі просто неможливо. Але ви зрозуміли, як спілкувався тренер Одеського спортклубу з представниками ТЦК, незважаючи на те, що хлопці - колишні бойові військові, про що кажуть чоловікові, але натомість отримують побажання смерті та слухають про те, що вони "раби".
Тренера пообіцяли покарати!
Трешвідео спілкування із військовими розповсюдив місцевий активіст Дем’ян Ганул й назвав ім’я “славнозвісного тренера”, й пообіцяв, що так просто ці образи йому з рук не зійдуть.
"До вашої уваги відео, де п*дор, який працює фітнес тренером в Одесі, посилає військового та бажає йому смерті та усім українським військовим. Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють. З відео зрозуміло, що п*дор бачить людину в формі і з притаманною сепаратисту ненавистю бажає смерті та посилає захисника. Я на звʼязку з військовим, якого ображав цей негідник. П*дор встановлений, звати виродка Свивастян Гогович, ми з хлопцями уже виїхали до нього, цього разу ніхто йому не допоможе. Я в черговий раз повторюю, НІХТО не має права ображати наших захисників", - прокоментував він відео.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Йди на...! Ти для мене не людина!" Гучний скандал із військовим в Одесі! Несподіваний фінал!
Результати "покарання"
Того ж дня у своєму телеграм-каналі активіст виклав фото вже із "результатами покарання".
"Я ж казав, не можна ображати військових. Коли ці довбо*оби зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес-тренер та трохи накачався. Підлога мокра, тренер пропустив день ніг та упав", - написав він.
Згодом Дем’ян Ганул опублікував відео, як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.
Втрутився одіозний нардеп!
У справу втрутився одіозний позафракційний нардеп Артем Дмитрук, якого у мережі називають любітєлєм "рускава міра", московських попів та який теж потрапляв у бійку, але, за даними журналістів, завдяки депутатському мандату уникнув покарання. Так-от, нардеп вступився за тренера та закликав СБУ і правоохоронців перевірити та покарати активіста за побиття хама. Про це він заявив у своїх соцмережах.
Поліція мовчить?
Поліція досі не відреагувала ні на побиття, ні на початкову причину скандалу, коли тренер вилаявся на військового.
Нагадаємо, днями в Одесі фітнес-тренер обматюкав ветерана і побажав смерті всім військовим.
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