"Йди далі воюй, ти для мене не людина!": гучний скандал із тренером в Одесі отримав несподіваний фінал

Тренер в Одесі облаяв працівників ТЦК, які зайшли до спортзалу для оповіщення чоловіків. Згодом місцевий активіст, який опублікував трешвідео розмови із військовим, вирішив "покарати" тренера, нібито побив його, а результати своєї роботи виклав у соцмережі. Так, принаймні, стверджує один із одіозних нардепів, який тепер вимагає покарання для самого активіста.

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Зауважимо, що відео сварки між військовим та тренером одного зі спортивних клубів Одеси облетіло мережу 6 липня.

Тренер побажав смерті військовим!

На відео ви чули здебільшого звуки, які маскують нецензурною лексикою, показати яке в оригіналі просто неможливо. Але ви зрозуміли, як спілкувався тренер Одеського спортклубу з представниками ТЦК, незважаючи на те, що хлопці - колишні бойові військові, про що кажуть чоловікові, але натомість отримують побажання смерті та слухають про те, що вони "раби".

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Тренера пообіцяли покарати!

Трешвідео спілкування із військовими розповсюдив місцевий активіст Дем’ян Ганул й назвав ім’я “славнозвісного тренера”, й пообіцяв, що так просто ці образи йому з рук не зійдуть.

"До вашої уваги відео, де п*дор, який працює фітнес тренером в Одесі, посилає військового та бажає йому смерті та усім українським військовим. Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють. З відео зрозуміло, що п*дор бачить людину в формі і з притаманною сепаратисту ненавистю бажає смерті та посилає захисника. Я на звʼязку з військовим, якого ображав цей негідник. П*дор встановлений, звати виродка Свивастян Гогович, ми з хлопцями уже виїхали до нього, цього разу ніхто йому не допоможе. Я в черговий раз повторюю, НІХТО не має права ображати наших захисників", - прокоментував він відео.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Йди на...! Ти для мене не людина!" Гучний скандал із військовим в Одесі! Несподіваний фінал!

Результати "покарання"

Того ж дня у своєму телеграм-каналі активіст виклав фото вже із "результатами покарання".

"Я ж казав, не можна ображати військових. Коли ці довбо*оби зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес-тренер та трохи накачався. Підлога мокра, тренер пропустив день ніг та упав", - написав він.

Згодом Дем’ян Ганул опублікував відео, як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.

Втрутився одіозний нардеп!

У справу втрутився одіозний позафракційний нардеп Артем Дмитрук, якого у мережі називають любітєлєм "рускава міра", московських попів та який теж потрапляв у бійку, але, за даними журналістів, завдяки депутатському мандату уникнув покарання. Так-от, нардеп вступився за тренера та закликав СБУ і правоохоронців перевірити та покарати активіста за побиття хама. Про це він заявив у своїх соцмережах.

Поліція мовчить?

Поліція досі не відреагувала ні на побиття, ні на початкову причину скандалу, коли тренер вилаявся на військового.

Нагадаємо, днями в Одесі фітнес-тренер обматюкав ветерана і побажав смерті всім військовим.