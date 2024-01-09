Епіфаній відповів, йти до укриття чи сподіватись на Бога під час ракетних атак

Митрополит ПЦУ Епіфаній каже, що під час повітряних тривог він спускається до укриття. Він наголосив, що на все воля Божа, але багато залежить і від самої людини.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Митрополит розповів, що під час останньої ракетної атаки Росії на Київ, він спускався до укриття. Епіфаній вважає, що потрібно сподіватись на волю Божу, проте і від дій самої людини теж багато залежить.

"Ховався. Я ховався, тому що це залежить від нас. Також не тільки ми покладаємо надію на Бога, на все воля Божа, але від нас також залежить багато", - пояснив він.

Нагадаємо, інтерв'ю ТСН з митрополитом Епіфанієм про закінчення війни та календарну реформу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Скільки українців прийняли календарну реформу? Відверта розмова з Митрополитом Епіфанієм

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