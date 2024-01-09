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Епіфаній відповів, йти до укриття чи сподіватись на Бога під час ракетних атак

Епіфаній відповів, йти до укриття чи сподіватись на Бога під час ракетних атак

Митрополит Епіфаній / Фото: Православна Церква України/Facebook

Митрополит закликав реагувати на повітряні тривоги.

Митрополит ПЦУ Епіфаній каже, що під час повітряних тривог він спускається до укриття. Він наголосив, що на все воля Божа, але багато залежить і від самої людини. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН

Митрополит розповів, що під час останньої ракетної атаки Росії на Київ, він спускався до укриття. Епіфаній вважає, що потрібно сподіватись на волю Божу, проте і від дій самої людини теж багато залежить. 

"Ховався. Я ховався, тому що це залежить від нас. Також не тільки ми покладаємо надію на Бога, на все воля Божа, але від нас також залежить багато", - пояснив він. 

Нагадаємо, інтерв'ю ТСН з митрополитом Епіфанієм про закінчення війни та календарну реформу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Скільки українців прийняли календарну реформу? Відверта розмова з Митрополитом Епіфанієм

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