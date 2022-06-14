"Йдуть позиційні бої": Жданов розповів, чи буде наступ на Запоріжжя

"Йдуть позиційні бої": Жданов розповів, чи буде наступ на Запоріжжя

Лінія фронту в Запорізькій області більш-менш стабільна, вона вже багато тижнів не рухається у жоден бік.

Коли російські окупанти зняли частину сил із Запорізького напрямку, то Збройні сили цим скористалися. Кілька днв тому фронт посунули убк від Оріхова на п'ять-сім кілометрів.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, українські військові покращили свої позиції і відсунули противника у бік від міста Запоріжжя.

"На сьогоднішній день там спостерігаєтьяс зниження бойової інтенсивності. Йдуть позиційні бої. Щодо Запорізького напрямку, то прогноз більш-менш стабільний. Наразі не очікується переходу в наступ збоку угруповування російських військ", - зауважив Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі ймовірність оточення українських військ у Луганській області низька. Лисичанськ географічно набагато краще розташований, ніж сам Сєвєродонецьк: місто на високому березі річки і з нього можна зробити форпост.

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