Обставини повідомлення про недопуск дитини до приміщення у Дніпрі під час тривоги перевіряє поліція

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Стали відомі подробиці резонансної історії у Дніпрі, коли в день нищівних російських ракетних ударів по місту представниця одного з ОСББ не дала можливості 10-річному хлопчикові сховатися у приміщенні під час чергової повітряної тривоги.

Як стало відомо, в соцмережах з’явилося відео, автори якого стверджують, що дитина хотіла потрапити до укриття, але представниця ОСББ, за їхніми словами, виштовхала його звідти через те, що дитина не є мешканцем цього житлового комплексу. На відео чути, що автор відео планує звернутися до поліції, щоб повідомити про обставини події.

«Я батько дитини, яку вигнали під час тривоги і не дали можливості сховатися», — звертаючись до представниці ОСББ, обурювався батько хлопця.

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Дата публікації 16:36, 25.06.25 Кількість переглядів 29 У Дніпрі дитину не пустили сховатись під час повітряної загрози

На цьому ж відео жінка поза кадром, також звертаючись до представниці ОСББ, сказала: «Ви залишили дитину в небезпеці, коли була тривога, коли була балістична небезпека. Ви сказали дитині після вибухів, дослівно, що йди звідси. Одну дитину запустили, а іншу вигнали».

Своєю чергою в соцмережах відео прокоментували сотні дописувачів, які переважно засудили дії представниці ОСББ та написали, що навіть у разі відсутності укриття можна було дати дитині можливість хоча б сховатися за двома стінами десь у коридорі під`їзду.

Керівниця ОСББ каже, що все сталося після обстрілу

Очільниця ОСББ Інна Гордєєва, почувши у слухавку, що до неї по коментар звертається редакція ТСН.ua, відреагувала такими словами: «О Господи».

На її власну думку, викладені в Мережі відео начебто замовні.

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«У нас немає укриття, немає підвалів, немає паркінгу. У нас скляні двері. У нас зовсім ніде сховатися. Укриття, яке має офіційний статус, розташоване за 20 метрів від нашого будинку. Хлопчика ніхто не виштовхував, йому сказали, що укриття — там, біжи до укриття. У нас ніде сховатися. Коли ця дитина приходила, це був не той час, коли були „прильоти“. „Прильоти“ були вдень, а ця ситуація — ввечері. Хлопчик ішов і почав відчиняти хвіртку. Був сигнал сирени. Я побачила, що це не наш хлопчик, сказала йому, що укриття за 20 метрів. Хлопчик мені нічого не сказав і пішов. Чому я повинна нести відповідальність за цю дитину? Якщо б я пустила хлопчика і якщо б стався „приліт“, якщо б з цією дитиною щось трапилося, для мене б була кримінальна відповідальність», — повідомила в коментарі для ТСН.ua Інна Гордєєва.

Поліція перевіряє дії всіх фігурантів конфлікту

Як з’ясував ТСН.ua, і поліція Дніпропетровської області, і профільні керівники в Нацполіції вже обізнані щодо цього інциденту та вживають необхідних у таких випадках заходів.

«З цього приводу заяв до поліції не було, однак ми його (цей випадок — Ред.) фіксуємо та перевірятимемо дії всіх учасників. Будемо з’ясовувати, чи було там укриття, чи виштовхували дитину», — повідомили в коментарі для ТСН.ua у відділі комунікацій ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці уточнюють, що наявність укриття є юридично важливою обставиною в цьому разі. Якщо з’ясується, що укриття з офіційним статусом у будинку є, то згідно з чинним законодавством будь-яка людина має право там перебувати під час повітряної загрози.

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Про право будь-якої людини користуватися найближчим укриттям під час загрози каже й адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін.

«Є ознаки того, що дитину наразили на небезпеку. Якщо в будинку немає укриття з офіційним статусом, тоді кримінальної відповідальності (за недопуск на територію будинку — Ред.) за це не буде. Але можна вважати, що дитину де-факто наразили на небезпеку», — каже Роман Сімутін.

Раніше повідомлялося про те, що очевидці розповіли про перші хвилини після атаки.

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