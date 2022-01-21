"Є декілька сценаріїв": Ляшко розповів, якою буде COVID-вакцинація після "бустера"

Наразі, як наголосив Ляшко, про повторний курс вакцинації говорити зарано.

Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко розповів, чи планується в Україні повторний курс вакцинаціі від коронавірусу. За його словами, про це ще зарано говорити, але є імовірність того, що, можливо, вакцинація від COVID-19 буде відбуватися по прикладу імунізації від грипу – напередодні найбільших хвиль, які бувають восени-взимку.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час з розмови з журналістами, інформує ТСН.ua.

"Зараз ще рано про це говорити. Але є декілька сценаріїв. Розглядається питання, можливо, все залежить від динаміки і мутації коронавірусу, буде переведено на таку вакцинацію, як від грипу. Знаючи, коли епідсезон, хоч хвилі і часто, але найбільші хвилі – середина осені, жовтень, листопад, і кінець січня – початок лютого. Або середина лютого – березень. Тому вакцинуватися від коронавірусу, імовірно, як і від грипу – серпень, вересень, жовтень. Маємо захист і потім вакцинуємося знов", - пояснив Ляшко.

За його словами, ця стратегія ще не затверджена і не точна, вона напрацьовується наразі. Але він наголосив, що цього сезону за кошти держбюджету було закуплено велику кількість вакцини.

"Для медпрацівників і груп ризику вакцина від грипу, яка безкоштовна для людей", - додав він.

Раніше Віктор Ляшко:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.