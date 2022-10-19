"Є для цього тенденції": Жданов оцінив вірогідність закінчення війни влітку наступного року

На його думку, Україна має усі шанси 2023 року повернути тимчасово захоплені та окуповані території.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова щодо термінів закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Зокрема, Жданов зауважив, що головний розвідник України знає точно більше, ніж ми і попередні його прогнози щодо ситуації на фронті справдилися.

"Варто повірити Буданову, що гаряча фаза війни може закінчитися влітку 2023 року. Але це саме гаряча фаза і вихід на кордони 1991 року. Але це не означає остаточного припинення війни", - заначив експерт.

Водночас Жданов також наголосив, що наразі бачить тенденції до такого розвитку подій.

"Є для цього тенденції. Навіть, якщо Іран дасть РФ ракети, навіть, якщо вони нам нашкодять. Це не вплине на стратегічний характер ведення бойових дій. Зиму ми переживемо, а чи буде спроможна Росія забезпечити бойові дії у тому темпі та відновити наступальний потенціал?", - додав він.

Нагадаємо, що напередодні Буданов заявив, що наприкінці весни 2023-го війна Росії проти України має закінчитися. Завершенням слід вважати вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

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