Є два сценарії: експертка розповіла, чому Росія захотіла переговорів, та попередила про небезпеку

За словами голови напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марії Золкіної, Росія намагається створити всі можливі умови, звичайно, без жодного позитиву для України, для відновлення переговорів, які були перервані наприкінці березня.

Про це експертка сказала під час онлайн заходу "Розвиток бойових дій і воєнна дипломатія: які цілі України та Росії на найближчі місяці", організованого Фондом демократичні ініціативи, пише ТСН.ua.



Наразі йдеться про два найбільш імовірні сценарії російської тактики. Перший – це збереження статусу-кво із паралельним втягненням України в тимчасові переговори, щоб створити димову завісу розмов про врегулювання. Росія це робитиме, щоб виграти час, щоб зібрати достатньо сил. Тим паче, що мобілізація там не зупинилася, не дивлячись на офіційні заяви.



"Росії треба виграти кілька місяців, щоб закумулювати більше військової сили. І тут домовленість з Іраном (щодо постачання дронів та балістичних ракет – ред.) та можлива допомога з боку КНДР (артилерійськими снарядами – ред.) Росії є частиною цього сценарію. Створення ілюзії можливості цих тимчасових переговорів Росії треба лише на короткий проміжок часу, поки вона знову не буде в змозі за кілька місяців розпочати новий широкомасштабний наступ, зокрема з Білорусі", - сказала Марія Золкіна.

Другий – це втягнути Україну в довготривалі переговори, на кшталт нормандського формату чи Мінської тристоронньої контактної групи.

"Наразі це несприятливий сценарій для Росії. Не пріоритет номер один. Військова окупація України або серйозне замороження їхньої присутності на вже окупованих українських територіях для них зараз набагато важливіше, ніж якісь дипломатичні зусилля. Але можуть з’явитися умови, які можуть спонукати Росію змінити позицію. Перша – це ще одна серйозна поразка Росії на фронті. Друга, яка на початку наступного року може штовхнути Росію до тривалих переговорів, - це більш серйозні постачання Україні зброї, які можуть змінити баланс сил на полі бою: танків, авіації й далекобійних ракет", - вважає Марія Золкіна.



Ризик другого сценарію для України, за її словами, не обов’язковий, але може бути в зацікавленості багатьох за кордоном, в тому, що якась частина нашої території залишиться окупованою. І де гарантія, що ця "бомба" з повномасштабною війною не вибухне знову за кілька років?

Росія хоче поновити переговори з Україною

Після повномасштабного наступу на територію України окупанти почали висувати свої ультиматуми та заявили, що готові до переговорів у Білорусі, звідки почався наступ на Київ. Згодом відбулися переговори у Стамбулі. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія не веде реальних переговорів, а лише висуває ультиматуми.

Після голосування під дулами автоматів на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які засудила Генасамблея ООН, президент Зеленський повідомив, що він більше не планує жодних переговорів із Путіним.

На це диктатор Путін особисто заявив, що готовий до переговорів з Україною, та назвав це "доброю волею". Раніше про готовність до переговорів заявляли його посіпаки - Лавров та Пєсков.

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