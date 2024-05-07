Є дві “червоні лінії”: стало відомо, коли НАТО може направити війська до України

Війська НАТО в Україні — вже точно не просто мрії та пусті балачки, а цілком ймовірний сценарій війни, який може стати реальністю.

Стало відомо, за яких умов НАТО може направити війська до України. В Альянсі вже визначили дві чіткі “червоні лінії”. За даними журналістів La Repubblica, яка Путін перетне хоч одну з них, Захід зможе направити до України аж 100 тисяч військових. Не змовчав і офіційний Київ. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як війська союзників змінили б ситуацію на фронті.

За яких умов НАТО введе свої війська в Україну, які країни готові воювати пліч-о-пліч з ЗСУ, а які проти та чи справді західні військові уже давно працюють в Україні? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Французький Іноземний легіон вже на Донбасі?

Французькі війська вже воюють на Донеччині? Ось така приголомшлива новина ще 5 травня раптово розійшлася Мережею. Про це в коментарі китайському виданню Asia Times зі штаб-квартирою в Гонконзі заявив колишній співробітник Пентагону Стівен Браєн. За його словами, близько сотні військових Іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку прибули під Слов’янськ на підмогу 54-й бригаді ЗСУ.

Браєн додав, що першочерговою задачею бійців буде спостереження та робота з артилерією. До того ж, в планах Парижа у найближчий час збільшити військові присутність в 15 разів — до 1,5 тисячі військових.

Що це було?

Цю новину, мабуть, бачив кожен українець, адже про неї говорили ледь не всі. Але у французькому МЗС слова американця заперечили і назвали це інформаційною операцією проти їхньої країни. Ну і кому ж вірити, запитаєте ви? Журналісти видання “Телеграф” проаналізували новинну стрічку російських медіа і виявили, що колишній пентагонівець Стівен Браєн там справжня зірка!

Його залюбки цитують росзмі, бо він частенько каже те, що вигідно Кремлю: про “Київ за три дня”, про крах “режиму Зеленського”, смерть Залужного, а ще до початку вторгнення той написав статтю просто таки у стилі всіх путінських методичок.

“Перед самим початком російського вторгнення в Україну, Браєн написав статтю, в якій звинуватив Київ у порушенні положень Мінських домовленостей, назвав "лднр" "республіками, що відкололися", і назвав "Азов" "ультранаціоналістичною і профашистською бригадою".

25 лютого він написав ще одну статтю, в якій повторив російські наративи про те, що російське вторгнення є відповіддю на розширення НАТО, а також порадив США відмовитися від підтримки України, пригрозивши ядерною війною”, — пише “Телеграф”.

Не пусті балачки

Попри цей фейк, війська НАТО в Україні — вже точно не просто мрії та пусті балачки, а цілком ймовірний сценарій війни, який може стати реальністю. За даними газети La Repubblica, в Альянсі вже визначились, за яких умов вони точно надішлють війська на підмогу ЗСУ. Повідомляється, що НАТО може розраховувати на понад 100 тисяч солдатів для воєнних дій проти РФ. Путіну ж окреслили 2 “червоні лінії”.



Італійська газета La Repubblica написала матеріал, у якому йдеться про те, що НАТО визначило дві “червоні лінії”, щоб вступити у війну України з РФ. Так, перша “червона лінія” передбачає пряме чи опосередковане втручання у війну третьої сторони — йдеться про наступ на північний захід України з боку Білорусі.

Друга “червона лінія” стосується нападу на країни Балтії, Польщу або Молдову. Це може бути не повномасштабне вторгнення, а лише військова провокація. ЗМІ пише, що Росія може вдатися до таких дій, щоб перевірити, якою буде реакція Альянсу.

Макрон стоїть на своєму

Журналісти уточнюють, що прямих домовленостей чи оперативних планів у НАТО з цього приводу немає, але є негласне розуміння, що в разі нападу Росії на Балтику чи розростання війни в Україні сидіти осторонь уже не вийде.

Раніше приблизно те саме говорив і президент Франції Емманюель Макрон, який свого часу першим заявив про готовність Парижа надіслати війська до України, якщо РФ прорве фронт. Свою позицію він не змінив, бо така перспектива лякає Кремль. За словами Макрона, про це свідчить істерика, яку влаштували путінські посіпаки одразу ж після його жорстких заяв про війну в Україні.



“Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України — а зараз це не так — ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій — це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років”, — сказав Макрон.

Війська НАТО могли б навчати українців

Підтримує ідею Макрона і колишній міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі. Він переконаний, що воювати напряму з РФ солдати НАТО не будуть, але можуть навчати бійців.



“Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею. Тому що ідея про те, що ви збираєтеся ротувати українські бригади з лінії фронту і відвезти їх за тисячу миль у тил до Німеччини або Польщі, щоб навчити їх високому рівню комбінованого маневру, я просто не думаю, що це реалістично. Тому, я думаю, що наступний великий крок — це не можливості у вигляді зброї або чогось ще, наступний великий крок — це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки”, — зазначив Гіппі.

Війська — ні, зброя — так!

Але офіційний Лондон війська в Україну надсилати не збирається, бо вважає це непотрібною “ескалацією”. “Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів — це правильно”, — раніше висловився міністр закордонних справ країни Девід Кемерон. Нагадаємо, що під час свого недавнього візиту в Україну, той прямо на Михайлівській площі в Києві на фоні розбитої російської техніки заявив, що Лондон дозволив ЗСУ бити британською зброєю по російській території. За це росіяни навіть викликали до МЗС британського посла і нагородили захід черговою порцією погроз перетворити “весь світ в ядерну труху”.



“Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Д. Кемерона як свідчення серйозної ескалації і підтвердження зростаючої залученості Лондона до військових дій на боці Києва. Н. Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами.

Посол був покликаний задуматися про неминучі катастрофічні наслідки таких ворожих кроків Лондона і негайно найрішучіше і недвозначно спростувати войовничі провокаційні висловлювання глави Форін Офісу”, — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Білий дім поставив Путіна на місце

Ніколи не направлять свої війська до України і американці. Про це вкотре заявили у Держдепі США, як завжди посилаючись на особисте рішення Байдена.

А от на ядерні погрози в бік союзників там відреагували. У Білому домі заяви Кремля вважають лише пустими погрозами — жодних реальних ознак намірів Кремля запустити ракети по Україні чи НАТО там не бачать. А ще красиво поставили Путіна на місце.



“Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, — то найлегший спосіб уникнути цього, — це просто вивести свої війська”, — сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Італія виступила проти

Умов для направлення своїх військ до України не бачать і в Італії. Тамтешній міністр оборони Гвідо Крозетто пояснив чому: “Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт”.

До того ж Крозетто додав, що італійська Конституція забороняє подібне втручання. Тому Рим продовжить лише допомогати Києву зброєю. 3 травня там оголосили про передачу Україні європейського аналогу Patriot — зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

А у Польщі досі тримають інтригу. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорського, саме це і стримує Путіна: “Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити”.

Що кажуть в Україні

Нарешті серйозно про можливу відправку військ НАТО в Україну заговорили і в українській владі. Якщо до цього цю тему коментував лише президент Зеленський і заявляв, що ЗСУ впораються самі, аби лише Захід давав збою, тепер ця риторика дещо змінилася. 6 травня в інтерв’ю канадському виданню CBC News прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна була б вдячна за підкріплення. Він впевнений, що за підтримки військ союзників, Сили оборони точно б відсунули ворога. Але Україна поки просить лише зброю.

Не виключили появу західних військ і в Офісі президента. Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк справедливо зазначив, що бажаючим допомогти Україні військами можна було б укласти з Києвом двосторонню угоду, щоб не залучати інших членів НАТО у війну.

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