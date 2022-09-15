Є факти: журналіст з Ізраїлю - про лист соратника Порошенка Ложкіна з проханням зняти санкції з російського олігарха

Очільник Адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка і президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін та Яків Дов Блайх – один із двох головних рабинів країни – написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист з проханням заступитися за олігарха Моше Кантора.

Ізраїльський журналіст Сем Сокол, який опублікував цей документ, каже, що отримав його з власних джерел.

Про це він розповів у етері ТСН.19:30.

"Лист людини, яка займала високу посаду на Банковій особливо викликає увагу до цього. Те, що вони просять зняти санкції із російського олігарха може здивувати багатьох українців. Можна багато дискотувати: наближений Моше Кантор до Путіна чи ні, але є факти, яким суспільство повинно дати оцінку. Увага журналістів до людей, які нині перебувають під санкціями, їхніх дій - це шлях до демократичного суспільства", - сказав Сем Сокол.

Нагадаємо, соратник Порошенка Ложкін просив Макрона зняти санкції з російського олігарха.

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