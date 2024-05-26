"Є люди, які тікають від ТЦК, а є ті, хто хоче на фронт": що засуджені у колоніях говорять про призов до ЗСУ

Понад 4 тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в армії. У Міністерстві юстиції кажуть, що суди приймають рішення про умовно дострокове звільнення онлайн. Це дозволяє процедуру звільнення засуджених, які готові підписати контакт з ЗСУ пришвидшити. Вже задовільнено маже 800 таких справ.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що відомо про призов засуджених

Микола чекає юридичних узгоджень, що б із-за ґрат піти на війну.

"Я хотів би у свій батальйон, у мене багато друзів, які знаходять на лінії фронту, на реабілітації. Якщо все буде добре, то я хочу пліч-о-пліч, яким я довіряю", - каже він.

Микола воював 4 роки - ще до повномасштабного вторгнення. Після закінчення контракту, повернувся до дому. Почав призвичаюватися до цивільного життя. Шукав роботу, зустрічався з друзями. Одного дня в клубі стався побутовий конфлікт і Микола ножем поранив у ногу іншого відвідувача. Мовою кримінального кодексу - це тяжкі тілесні ушкодження. Через місяць потерпілий вийшов з лікарні, а Микола отримав термін - 5 років позбавлення волі.

Микола

Це той випадок, коли новий закон дозволяє таким, як Микола, отримати умовно дострокове звільнення і підписати контракт з ЗСУ.

Засуджені за тяжкі і резонансні злочини не можуть вийти достроково, навіть якщо мають бажання воювати.

"Це люди які скоїли злочин проти національної безпеки, скоїли вбивство, за сексуальні злочини, за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Таких людей досить багато ці люди не можуть підписати контракт, тому що їх перебування у підрозділі можуть призвести до певних ризиків", - каже речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Засуджені, статті яких дозволяють бути мобілізованими і мають бажання, будуть проходити спочатку медогляд там, де відбувають покарання. Далі в установу приїде військово-лікарська комісія, представники ТЦК і за потреби навіть командири, які готові брати до себе в підрозділи людей з кримінальним минулим. І тільки після цього справу кожного засудженого буде розглядати суд.

В Україні дозволили мобілізовувати засуджених

У Мінюсті обіцяють, що процедура буде максимально швидкою і без затягувань. Чіткої процедури в першу чергу чекають ті засуджені, які ще в 2022 році просили про помилування і можливість піти на фронт.

"На початку повномасштабного вторгнення до Мінюсту надійшло тисячу заяв, де засуджені готові були йти на війну, але на той момент ні парламентарі, ні військові не готові були розв'язувати це питання і от на третьому році війни, законодавці дозволили мобілізацію засуджених", - зауважує Ірина Маркевич.

Чоловіка забрали з передової до в'язниці

За останнім опитуванням, що проводили у квітні цього року з 27 тисяч засуджених 4,5 тисячі готові підписати контракт. Ця тема тільки і обговорюється у колонії, каже засуджений Андрій. Чоловік за ґратами лише рік. Потрапив сюди з передової. Військовий за контрактом - був ще в АТО, а у лютому 22-го пішов добровольцем. Але за ним з 2018 року тягнулася справа за фактами контрабанди. Про вирок - 8 років ув'язнення дізнався від адвоката, коли був на лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Він вважає, що навіть ті хто сидить за вбивство можуть воювати. Але по кожному треба приймати індивідуальне рішення. І останнє слово має бути за психологом і командиром, які візьме таку людину у підрозділ.

Колонія

Як Семен Семенченко з СІЗО пішов на фронт

Колишній командир батальну "Донбас" Семен Семенченко каже, що цим законом парламентарі запізнилися на два роки. Сам Семенченко на момент вторгнення сидів у СІЗО вже півтора року і в перші дні повномасштабного вторгнення просився на передову. Він не засуджений. Його звинувачують у створені незаконного збройного формування, також закидають організацію терористичного акту проти Віктора Медведчука.

Семен Семенченко

Влітку 2022 року Семенченка відпустили під домашній арешт - за нього поручився керівник ГУР Кирило Буданов. Тепер колишній народний депутат їздить на Донбас, у зону бойових дій по окремих завданнях, але кожного разу, очільник розвідки просить дозвіл у суді.

Семенченко досі хоче створити свій підрозділ і готовий під своє керівництво брати колишніх засуджених.

"Якщо є люди які бігають від ТЦК, то є люди які готові зібрати і показати результат. Зараз всі мають захищати країну", - каже він.

У колоніях усі чекають, коли почнуться перші суди про умовно дострокове звільнення. Тільки тоді стане достеменно зрозуміло, яка кількість засуджених готова із-за ґрат йти на фронт. У них буде таке саме матеріальне забезпечення, як у діючих військових. Однак їм не можна буде ходити у відпустку, а контракт тривати до кінця воєнного настану в країні. Навіть якщо парламент ухвалить закон про демобілізацію тих, хто нині воює, колишні засуджені залишаться у лавах ЗСУ до кінця війни.

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