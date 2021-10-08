"Є люди, які вже шукають третє щеплення" - медична експертка ЮНІСЕФ про можливість бустерної дози в Україні

"Є люди, які вже шукають третє щеплення" - медична експертка ЮНІСЕФ про можливість бустерної дози в Україні

Важливо, щоб першу і другу дозу вакцини проти COVID-19 отримали групи ризику.

У світі починається вакцинація проти коронавірусу третьою дозою для більшого захисту від COVID-19. В Україні також є люди, які повністю імунізовані і вже шукають третю дозу, але країні зараз складно з цим, оскільки першу і другу дози отримала не вся група ризику.

Про це ексклюзивно для ТСН.ua розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

За словами Катерини Булавінової, досі можна почути, як люди кажуть, що вакцини пройшли недостатньо випробувань. Але вона заявляє, що не розділяє такої позиції, оскільки не розуміє про, яке недостатнє випробування йдеться.

"Зараз цими ж вакцинами люди отримують третю вже дозу. Тобто, вже є стратегія, наприклад, у Франції третя доза всім, хто старший 65 років, в Ізраїлі – взагалі всьому населенню. Яких ще випробувань нам не вистачає?.. Оскільки клінічні випробування - це завжди певна кількість добровольців, а тут готовий продукт отримали мільйони і мільйони людей, що ми ще хочемо? Яких ще клінічних випробувань нам не вистачає?", - висловилася вона.

На запитання щодо того, коли в Україні можуть почати щеплювати третьою дозою, Булавінова відповіла, що зараз складно з тим, що першу і другу дози отримала не вся група ризику. Вона нагадала, що йдеться про людей віком 65+, осіб з супутніми серйозними захворюваннями, вагітних жінок.

"Тому у державному масштабі, звичайно, пріоритет щодо використання доз вакцини віддається цим людям і вони повинні якомога швидше отримати свої дози вакцини", - уточнила медична експертка ЮНІСЕФ.

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За словами Булавінової, безумовно, є люди, які дуже провакцинальні, які отримали свої перші дві дози і вже шукають третю. За її словами, відбувається "такий розкол в суспільстві".

"Але, звичайно, державна політика зараз повинна бути направлена на те, щоб свою першу і другу дозу якомога швидше отримали люди з групи ризику, аби захистити своє життя, адже в деяких містах відділення реанімації уже повністю забиті", - наголосила вона.

Нагадаємо, Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

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