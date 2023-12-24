Є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі: СБУ показала новий морський дрон "Мамай" (фото, відео)

Цей дрон, як стверджують, є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі й розганяється до 110 км/год.

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки надводним дронам Sea Baby, але й використовуючи інший дрон, що має назву "Мамай".

Про це йдеться у репортажі журналіста Андрія Цаплієнко в ТСН.Тиждень.

Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше саме військовому журналісту Андрію Цаплієнко. Та привідкрили деякі деталі їх виробництва.

"Мамай" є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі

Так, "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

СБУ вперше показала той самий дрон, який вразив в Новоросійську десантний корабель Фото: пресслужба СБУ

Водночас Sea Baby, як говорить голова СБУ Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

СБУ вперше показала той самий дрон, який вразив в Новоросійську десантний корабель Фото: пресслужба СБУ

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується" — додав Малюк.

СБУ вперше показала той самий дрон, який вразив в Новоросійську десантний корабель Фото: пресслужба СБУ

Скільки ворожих суден вразили дрони Служби безпеки 2023 року

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.

Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких був фрегат "Адмірал Макаров".

А цього року дрони Служби безпеки вразили:

ракетоносій "Самум",

ракетоносій "Павєл Державін",

танкер "SIG",

десантний корабель "Оленегорскій горняк",

завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Україна створила військово-морський дрон, багатоцільову платформу Sea Baby. Таким "морським малюком” вразили Кримський міст та нанесли ураження не одному ворожому кораблю, зокрема ракетоносію.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

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