Є низка військових цілей: в РДК розповіли про плани на території РФ та "сіру" зону на кордоні

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" прокоментував рейд РДК, що триває на території Курської та Бєлгородської областей РФ. За його словами, російській добровольці мають низку військових тактичних локальних цілей в РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки"

"Якщо ми візьмемо глобальну стратегічну мету, основну – вона в нас не змінюється. Це стягування військ противника зі східного фронту на посилення кордонів, це розширення "сірої зони" на кордоні з РФ і поступове перетворення цієї "сірої зони" на підконтрольну територію. Існує глобальна військово-політична парадигма створення буферної зони. Деякі її називають санітарною зоною, але це не зовсім правильно. Це по суті демілітаризована зона між Україною та Росією, яка слугуватиме певним чинником гарантії того, що принаймні прикордонні населені пункти України не обстрілюватимуться з боку РФ засобами РСЗВ, артилерією", - пояснив він.

Олександр "Фортуна" каже, що ця зона – умовно в 30 км, яку в будь-якому випадку так чи інакше необхідно буде організовувати.

Зокрема, вивести з ладу військову інфраструктуру, яка вже існує і там розташована, і відповідно, контролювати ці території ( на кордоні з Україною - ред.) та унеможливити стягування до цих територій техніки супротивника, артилерії.

"Це має бути підконтрольна зона, де не повинно розміщуватися ніяке озброєння армії РФ. Це буде дуже гарною запорукою безпеки і Харкова, і Сум та інших населених пунктів, які розташовані максимально близько до кордону", - додав він.

На запитання журналістки про те, як довго РДК потрібно протриматись у цьому регіоні, Олександр "Фортуна" відповів: "Назавжди".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РДК: Ми зможемо їх дістати! Секретні дані отримали! Відплата за ракетні обстріли України!

Нагадаємо, у РДК зробили гучну заяву про свою кінцеву мету.

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