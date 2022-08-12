"Є одна небезпека": експерт пояснив, навіщо Росія скликала Радбез ООН щодо Запорізької АЕС

Щоб об’єктивно оцінити реальну ситуацію на АЕС особисто, терміново готовий поїхати туди голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Не бачить загроз у захопленні росіянами атомної електростанції хіба що Китай, який нині головує на засіданні Радбезу, бо начебто рівень радіації на ЗАЕС у нормі.

Російські війська захопили електростанцію ще на початку березня. Працівників окупанти тримають у заручниках. Москва повсякчас погрожує станцію підірвати. А тепер ще й сама скликала Радбез, цинічно звинувативши в останніх обстрілах Україну.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов ексклюзивно для ТСН розповів, як розцінювати нинішнє засідання Радбезу ООН й до чого готуватися Україні.

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"Незважаючи на те, що засідання скликала Росія, ми побачили, що більшість країн-членів Радбезу ООН, зокрема США і Британія стоять на стороні України і чітко кажуть, хто несе ядерну загрозу і є ядерним терористом. Дуже важливо, що це все фіксується офіційно, на рівні ООН. Тому це важливо", – пояснив експерт.

Леонов звернув увагу на "одну небезпеку", пов'язану зі скликанням Росією засідання Радбезу ООН.

"Здається, навіщо Росії, яка знає, що отримає порцію критики на засіданні Радбезу, скликати засідання. Тут важливо звернути увагу на те, що нещодавно був скандальний звіт Amnesty International", – каже він

На думку Леонова, зараз тези, які просуває Росія, спрямовані на те, щоб показати, що, мовляв, не тільки РФ винна у порушенні правил ведення війни, ядерній небезпеці, але й Україна.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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