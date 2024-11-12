“Є одна Україна, яка вся в крові, і є друга — якій на все пофіг”: військовий різко висловився про цивільних

Зараз наш світ поділився. У 2022 році всі стояли в чергах у військкомати і казали, що треба разом йти до перемоги. Сьогодні я бачу зовсім іншу ситуацію: є одна Україна, яка вся в крові, і є друга, якій на все пофіг.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів військовий строкової служби 12-ї бригади оперативного призначення НГУ, захисник Маріуполя Сергій Можаровський.

“Є одна Україна, яка вся в крові, яка воює, хлопці, які зараз у полоні сидять, страждають. Мирні мешканці страждають, які втратили будинок, втратили своїх близьких. І є друга Україна, яка живе, ходить нічними клубами, відпочиває. Люди поділилися на два світи. Особисто я думав, що всі люди, як на початку 2022 року, коли юрби у військкомати стоять, усі йдуть, гуртуються, що треба разом йти до перемоги, до кінця… А зараз я бачу зовсім іншу ситуацію. Є одна Україна, яка вся в крові, і є друга, якій на все пофіг”, — каже військовий.

За його словами, багато людей навіть не розуміють, що відбувається на фронті.

“Як у прислів'ї: моя хата скраю, нічого не знаю. І це сумно”, — розповів Сергій Можаровський.

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