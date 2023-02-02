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Є ознаки, що наступ РФ вже розпочався: ветеран війни – про ймовірні напрямки ворожої атаки

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Є ознаки, що наступ РФ вже розпочався: ветеран війни – про ймовірні напрямки ворожої атаки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Гетьман вважає, що у резерві РФ є потужне угруповання і можна очікувати, що бої будуть важкі.

Станом на початок лютого вже можна говорити про ознаки початку нового ворожого наступу.

Який вигляд матиме великий наступ РФ, в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Експерт віддав належне росіянам за те, що вони навчилися дуже швидко передислоковувати свої війська.

"Вони швидко переміщують техніку та людей. Тому з якого саме напрямку відбудеться напад, точно сказати неможливо. Є певні прогнози, які наш Генштаб аналізує. Скоріше за все, це буде спроба атакувати там, де зараз ведуться бойові дії", – зазначив він.

Ймовірні напрямки атаки РФ, на думку Гетьмана:

  • Бахмут, Авдіївка – до Вугледара;
  • наступ з півдня, тобто спроба атакувати Херсонщину;
  • напад з боку Брянська, північного сходу.

Експерт не виключає, що росіяни намагатимуться атакувати Харків, Полтаву, щоб вийти до міста Дніпра і оточити наше велике угруповання на сході.

"Але це лише їхні плани. Що буде точно, невідомо. Дійсно, приблизно 320 тис. було мобілізовано, приблизно половина з цих людей або поруч, або на лінії зіткнення. Інші – в резерві і тренуються. Це дуже потужне угруповання і можна очікувати, що бої будуть важкі", – каже Гетьман.

На думку експерта, є всі ознаки, що великий наступ РФ вже розпочався.

"Сказати, що наступ буде в лютому-березні – таке враження, що вони вже почали, просто поступово. Вони підтягують війська і посилюють займані позиції. Тому можна сказати, що на початку лютого є вже певні ознаки початку їхнього наступу", – підсумував він.

Раніше екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив, наскільки ймовірним є сценарій повномасштабного вторгнення окупантів на всій лінії фронті, кордону з РФ та Білоруссю.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни з Курська можуть атакувати Сумську область.

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Перегляди
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