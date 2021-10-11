"Є певна кількість ризикованих регіонів" – Кузін про можливе посилення карантину через COVID-19

"Є певна кількість ризикованих регіонів" – Кузін про можливе посилення карантину через COVID-19

Херсонська область перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони.

В Україні все більше регіонів входять до "помаранчевої" зони карантину. Однією з найближчих областей, яка може "почервоніти", наразі є Херсонська область.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua.

За його словами, наразі в Херсонській області вдається утримувати ситуацію із коронавірусом під контролем, але вона перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони.

"Я хотів би зауважити, що зараз усе більше регіонів входить до помаранчевої зони. Зараз є певна кількість ризикованих регіонів, Херсонська область також у зоні ризику. Але завдяки оперативній роботі області вдається тримати ситуацію під контролем. Завдяки додаванню або нових ліжок, або за рахунок підвищення кількості протестованих зразків впродовж доби. Зараз ми бачимо, що Херсонська область область перебуває на межі, сподіваємося, що завдяки діям влади їй вдасться втриматися в "помаранчевій зоні", - висловився головний санітарний лікар.

Як повідомлялося, в Україні для запобігання поширенню коронавірусу найближчим часом уряд може посилити обмеження щодо пасажирських перевезень. Зокрема, під час майбутнього потенційного локдауну планується припинення роботи міжобласних маршрутів без наявності COVID-сертифікату.

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