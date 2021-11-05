"Є позитивні тенденції": Ляшко розповів про ситуацію з COVID-19 в Україні

"Є позитивні тенденції": Ляшко розповів про ситуацію з COVID-19 в Україні

Ситуація стабілізується, закрема, завдяки вакцинації.

Україна перебуває на піку захворюваності коронавірусом.

Про це в Сніданку з 1+1 повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Зараз перебуваємо на піку захворюваності. Ми бачимо певну стабілізацію на високих цифрах. Кожна хвиля має свою тривалість, свою інтенсивність. Коли ми говоримо про цю конкретну хвилю, то вона вже вийшла на пік. Будемо сподіватися, що це пік", - каже очільник відомства.

За словами Ляшка, на це вплинуло кілька факторів: зменшення фізичної і соціальної активності, карантинні обмеження -"червоний" рівень епідемічної безпеки, а також нарощування темпів вакцинації.

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"Є певні позитивні тенденції. Але говорити про те, чи ми на плато, чи йдем на спадання - досить-досить рано. Утім, вже є дні, коли кількість виписаних людей з лікарень перевищує кількість госпіталізованих", - наголосив міністр охорони здоров'я.

Саме завдяки цьому, каже Ляшко, можна врегулювати навантаження на медичних працівників.

Як повідомлялося, в лікарнях України з 70 127 так званих "ліжок з киснем" зайняті пацієнтами, хворими на коронавірус, - 51 598 (69%). Ситуація є нерівномірною. До прикладу, у 48 з 520 "ковідних" лікарень (близько 9%) ліжка з киснем зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% "ковідних" лікарень) - на понад 75%. Решта 55% закладів залишаються бути без критичного навантаження.

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