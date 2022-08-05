"Є продукти, які готові обмінювати навіть на спідню білизну": українці про життя в окупації

Хоча дефіциту, наприклад, борошна, олії та цукру немає, але для багатьох ціни на них – непідйомні.

На окупованих Росією територіях все більше мирних мешканців через скрутне становище значно частіше намагаються обміняти свій одяг та побутові речі на продукти першої необхідності. Більшість з них зазначає, що потребує борошна, цукру та соняшникової олії. За це готові платити черевиками, штанами.

Про це – в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

На українських сайтах останнім часом значно збільшилася кількість саме таких оголошень. До їхніх авторів з окупованих Донецька, Макіївки, Луганська та інших міст почали приєднуватися мешканці, які залишилися в Маріуполі.

Наприклад, нещодавно одна з мешканок цього міста виклала оголошення про обмін старого чайника на продукти харчування. "Чайник віддам за смаколик або продукти", - написала вона.

Авторка ще одного оголошення з Маріуполя зазначає, що обміняє декілька собачих нашийників на продукти харчування або корм для тварин.

Мешканка окупованого Донецька рекламує свої парфуми (їхня вартість коливається від 2 тис. грн до 4 тис. грн) та чекає на пропозиції обміну їх на тушонку, олію, цукор або на шампунь і зубну пасту.

Фото: ТСН.ua

Авторка наступного оголошення, теж мешканка Донецька, шукає того, хто запропонує їй або м’ясо, або цукор, або фрукти, або пральний порошок з милом за жіночі панчохи "які, хоч і ношені, але мають вигляд нових".

"Пік обміну речей на продукти у нас в окупованому Донецьку припав десь на початок 2016 року. Спочатку люди обмінювали те, що заважало вдома. Зараз вигрібають те, що залишилося. Хоча дефіциту, наприклад, борошна, олії та цукру немає, але для багатьох ціни на них – непідйомні. Свого часу я зустрічав такі оголошення, коли молоді матусі пропонували за дитяче харчування навіть спідню білизну. Все це робилося і робиться від відчаю, від почуття, що у багатьох людей немає можливості вдосталь купити поїсти. У спеціалізованих інтернет-спільнотах Донецька є також попит на українські ліки, особливо – на інсулін. Навіть лікарі тут, у Донецьку, радять тяжким пацієнтам знайти можливість купити не російський, а український або європейський інсулін. Він кращої якості", - розповів ТСН.ua мешканець Донецька.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти організували концерт на зруйнованій "Азовсталі" та запалили вічний вогонь.

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