Є ризик, що "Газпром" зупинить транзит і це може бути енергетичним шоком для Європи - Макогон

Росія суттєво скоротила постачання газу до Європи. І там нині - справжній фестиваль паніки та істерики. Бо всі думають, що цієї зими Путін перекриє газовий вентиль. То чи замерзне Європа?

На газовому ринку в Європі нині склалася складна ситуація, бо Росія суттєво скоротила постачання. Проте ця газова криза розпочалася ще торік.

Про це в інтрев'ю ТСН.ua сказав гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Дійсно склалася складна ситуація на ринку газу в Європі. Проте ця газова криза почалася ще минулого року. Тоді "Газпром" вже почав "сушити" Європу, недопостачати значні обсяги газу. Минулого року російська компанія не закачувала газ до європейських підземних газових сховищ, що належать або контролюються "Газпромом", і які були заповнені на 8-10%. І це вже був перший дзвіночок. Цього року, особливо коли розпочалося масштабне військове вторгнення РФ в Україну, вони вже скинули маски і шантажують не лише Україну, як вони це робили раніше, а й всю Європу", - зазначив Макогон.

Спочатку Росія вимагала від європейських країни платити за газ рублями. РФ перекрила газопостачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії, змусивши значну кількість країн виконувати свої умови.

"Але цього їм виявилося замало. На сьогодні ми бачимо, що навіть компанії, які сплачують у рублях, не отримують газ", - констатує Макогон.

По-перше , "Газпром" запровадив самосанкції, заборонивши самому собі використовувати газогін через Польщу "Ямал".

, "Газпром" запровадив самосанкції, заборонивши самому собі використовувати газогін через Польщу "Ямал". По-друге , "Газпром" не використовує навіть ті потужності через Україну, які він вже забронював та сплатив. Наразі вони використовують десь близько 40% від того, що вони бронювали через Україну.

, "Газпром" не використовує навіть ті потужності через Україну, які він вже забронював та сплатив. Наразі вони використовують десь близько 40% від того, що вони бронювали через Україну. По-третє, "Газпром" зменшив транзит "Північним потоком-1". Привід – одну турбіну затримали через санкції у Канаді. Але ж всі фахівці розуміють, що одна турбіна взагалі не впливає на роботу компресорних станцій, бо там їх вісім. Тому це такий додатковий привід показати Європі, хто тут "головний".

"Впевнений, що Європа вже зрозуміла, що Росія – це ненадійний постачальник. І ми вже бачимо, що країни ЄС почали відмовлятися від газу з РФ. Німеччина запланувала будівництво власних LNG-терміналів, і перший вже будується. Тому, на мою думку, розпочався незворотній процес відмови Європи від російського газу", - розповів гендиректор "Оператора ГТС України".

Макогон додав, що "ця зима буде дуже складною. Європа готується і наразі європейські сховища заповнені вже на 60%. Це середній показник за останні 5 років. Тому, якщо Росія продовжить транзит цього року, думаю, великих проблем не буде. Але є ризик, що "Газпром" повністю зупинить транзит і це може бути енергетичним шоком для Європи. Країни Європи мають план заходів, як відключення некритичних підприємств та споживачів; перехід на альтернативні джерела енергії – мазут, вугілля, і вже почали використовувати вугільні електростанції тощо. Ніхто не замерзне, але певний дискомфорт буде присутній".

ЄС підготував "подушку безпеки", якщо Росія раптово перекриє газ

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