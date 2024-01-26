“Є що приховувати”: Жданов розповів, що насправді могло статися з Іл-76 і хто був на борту

У Бєлгородській області Росії 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Момент авіатрощі зафіксували очевидці на відео. Міноборони РФ заявила, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, які летіли на обмін, і звинувачує Україну в збитті літака. Україна не спростовує, але й не підтверджує те, що саме українські сили завдали удару по Іл-76.

Що сталося з літаком? Хто міг бути на борту? Що кажуть в українських Збройних силах та розвідці? Що свідчить про те, що Росія бреше?

Усе, що відомо на цей момент — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Падіння Іл-76: як розвивались події

Зранку 24 січня у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу, вона тривала трохи більше півгодини. За десять хвилин після “відбою” у місцевих телеграм-каналах поширили відео, на якому видно, як якийсь літак падає на землю та вибухає.

Одразу ж у російських телеграм-каналах з’явилася версія про те, що Іл-76 перевозив українських військовополонених на обмін. Згодом деякі канали видалили цю інформацію.

Спершу в Мережі з’явилася реакція влади Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков написав, що авіакатастрофа сталася в Корочанському районі. Він повідомив, що на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

За годину після падіння літака в Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ. Їх нібито перевозили до Бєлгородської області для обміну шість членів екіпажу літака і троє супроводжувачів.

"24 січня близько 11:00 за київським часом під час виконання планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76 у Бєлгородській області", — заявили в Міноборони РФ.

Після цього в російських пабліках зʼявилася версія про збиття Іл-76.

Тоді деякі українські ЗМІ, посилаючись на джерела в Генеральному штабі та Міноборони, поширили новини, що до падіння літака нібито може бути причетна Україна, а на борту перевозилися ракети для ЗРК С-300.

Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки утримається від коментарів щодо падіння літака.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала список українських військовополонених, які нібито були на борту Іл-76. Там 65 прізвищ. Проте у списку є чоловік, ім'я, прізвище і по батькові якого збігається з даними обміняного ще 3 січня 2024 року.

Розбитий Іл-76

Близько 12:40 з'явилася перша офіційна реакція України. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що збирають та аналізують інформацію.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода" сказав, що на 24 січня дійсно готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", — сказав він.

О 15:23 вийшла стаття Reuters із першим коментарем Офісу президента. Радник голови ОП України Михайло Подоляк повідомив, що коментарі з боку України з’являться трохи пізніше.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", — заявив він.

Під вечір 24 січня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свою заяву, де не підтвердив, але й не спростував, що саме українські сили завдали удару по Іл-76. Сама аварія в заяві не згадується.

“Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку”, — йдеться у заяві.

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що викликав керівників ГУР, СБУ, Міноборони та ЗСУ для доповіді щодо ситуації з літаком та обміном.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — сказав він.

Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Президент також зазначив, що треба встановити "всі чіткі факти" — "настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території — поза нашим контролем".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 25 січня заявив, що Росія згодна на міжнародне розслідування аварії Іл-76 під Бєлгородом, але тільки якщо воно “розглядатиметься як злочин української влади”.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що знайдені обидві "чорні скриньки" літака.

У ГУР розповіли деталі про обмін полоненими з Росією, який був запланований на 24 січня, але так і не відбувся. Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що, що питання доправлення полонених на обмін — відповідальність країни, яка їх утримує. Він запевнив, що Україна зі свого боку вжила всіх заходів.

Юсов зазначив, що під час обміну полоненими 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення утримуваних.

Розбитий Іл-76

“Але тоді було заздалегідь попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звісно, Україна дотрималася цього — і обмін був успішно реалізований. Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило”, — розповів Юсов.

За його словами, після падіння літака Іл-76 під Бєлгородом українська розвідка дізналася, що насправді в ньому мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

"На борту справді мали перебувати декілька VIPів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", — каже Юсов.

За інформацією ГУР, російським рятувальникам російська ФСБ не дозволила зробити огляд місця падіння літака.

Чому Росія бреше: “білі плями” в версії окупантів

Російська версія про те, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені містить цілу низку прогалин. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що на сьогодні Російська Федерація не надала жодного доказу, що на борту літака перебувало близько 70 осіб.

“У морг Бєлгорода доставили лише п’ять тіл — це, скоріше за все, члени екіпажу, а не військовополонені, які начебто перебували на борту”, — каже Олег Жданов.

Він нагадав, що в Росії працює “ФСИН” — Федеральна служба виконання покарань, яка конвоює і утримує ув’язнених.

“Так от є наказ №140 від 2006 року, який говорить, що на 10-12 ув’язнених повинно бути 7-10 конвоїрів. Якщо рахувати за цим наказом, то на борту на 65 в’язнів повинно було бути десь 75 конвоїрів. Навіть якщо припустити, що вони не виконали власний наказ і дали половину — 35 конвоїрів на 65 осіб, то це вже більше 100 людей на борту”, — розповів Олег Жданов.

Крім того, коли президент Зеленський запропонував залучити міжнародну комісію з розслідування причин катастрофи, то спікер Кремля Пєсков сказав, що Росія заперечує участь будь-яких міжнародних організацій чи спостерігачів у проведенні даного розслідування.

“А це означає, що Росії є що приховувати”, — каже військовий експерт.

За словами Олега Жданова, наразі всі факти вказують на те, що в Росії цю інформаційно-психологічну операцію не готували завчасно.

“Ліпили просто на колінках з чистого аркуша. Тому що нестиковок дуже багато. Починаючи зі списків. У списках знайшли декількох осіб, які були обміняні 3 січня поточного року. Людина вже перебуває вдома разом із рідними в Україні і рахується в списках, начебто він загинув на борту”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, ймовірно, Іл-76 набирав висоту, коли сталася авіатроща.

“Про це кажуть очевидці — місцеві жителі, і постять це в соціальних мережах. Він набирав висоту вглиб території Росії — від кордону України. Попередні дані з Flightradar говорять, що цей літак прибув у Бєлгород з Близького Сходу. І ось тут дійсно версія тоді, що далі він повинен був летіти на Москву, кудись в центр Росії. Тоді цілком імовірно, що на борту могли перебувати і посадові особи. Але, враховуючи обставини, їм запропонували не сідати на літак”, — каже Олег Жданов.

Іл-76 / Фото: Associated Press

Тим більше, що саме в цей час, коли Іл-76 злітав, російські війська здійснили ракетний обстріл Харкова, зазначив військовий експерт.

“А зазвичай вони обстрілюють Харків ракетами С-300 в якості земля-земля. І могла спрацювати просто банальна ситуація, коли ракета переорієнтувалася з наземної цілі на повітряну — літак — для чого вона і призначена. І таким чином він був збитий”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, на відео ми спостерігаємо сіру хмару, яка могла утворитися лише під час вибуху ракети системи ППО — протиракети.

“Потім літак почав різко втрачати висоту. І вибух на землі дає нам можливість зробити припущення, що паливні баки у літака були повні. Тому що такий потужний вибух з вигоранням палива. А повні баки можуть бути тільки у літака, який злітає”, — каже Олег Жданов.

І далі РФ використала цю ситуацію, адже був запланований обмін полоненими, вважає військовий експерт.

“Почала вже ліпити цей спектакль із сценарієм на ходу, тому і такі проколи зі списком, із відсутністю тіл. Доба минула — жодних фотографій немає, що морг заповнений тілами, фрагментами. Згадайте, які світлини з’явилися, коли був збитий рейс МН-17”, — розповів Олег Жданов.

Також на місці падінні літака, як видно на відео, було багато паперових документів.

“І російська поліція очепила це місце миттєво, дуже швидко і не пустила туди нікого. Збирали до останнього папірця. Так що дуже багато білих плям”, — каже Олег Жданов.

Російська пропаганда випередила нас: які можуть бути наслідки

У день падіння літака Іл-76 російська пропаганда випередила нас, каже військовий експерт.

“Знаєте, як кажуть: “По одежі зустрічають, а по уму випроводжають”. Так от російська пропаганда випередила нас і їх зустрічають — перша яскрава красива доповідь. Але далі починається розгляд по обставинах того, що сталося, і тоді вилазять такі от нестиковки, які я перелічив. Те що Росія вміє запудрити мізки будь-кому — я в цьому не сумніваюся. Але коли почнуть розбиратися, тоді вже ми з’ясуємо більш-менш обставини того, що сталося. Поки що всі обставини вказують на те, що крім екіпажу на борту літака нікого не було”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що наразі Генеральний штаб ЗСУ не спростовує, але й не підтверджує те, що саме українські сили завдали удару по Іл-76.

“Наш Генштаб хоче розібратися. Уявіть собі ситуацію. Ми не можемо проконтролювати — вони скасували обмін полоненими. Але для того, щоб ми не помилилися у своїх висновках, наша розвідка повинна провести заходи, які або спростують або підтвердять дану інформацію. Не можна так просто взяти і зробити заяву — треба на щось спиратися. А нам дуже важко це зробити, тому що Росія це приховує”, — розповів Олег Жданов.

Для цього українська розвідка має знайти наших військовополонених, де їх утримують, каже військовий експерт.

“Підтвердити, що вони всі там хоча б по кількості осіб, я вже не кажу поіменно — це був би ідеальний варіант. І тільки тоді ми зможемо давати обґрунтовані політичні заяви стосовно ситуації. Поки що ми заручники тої ситуації, що ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй заявили, що не можуть встановити, чи перебували на борту літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області, українські військовополонені.

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