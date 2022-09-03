"Є системне "тютюнопаління" та "бавовна": ЗСУ перехопили оперативну ініціативу в противника – військовий експерт

За словами Петра Черника, у ворога ще є доволі великий запас міцності.

ЗСУ перехопили оперативну ініціативу у ворога, але про стратегічний перелам ще говорити зарано.

Таку думку в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив військовий експерт Петро Черник.

"Давайте ми не будемо поспішати із такими голосними заявами(про стратегічний перелам на нашу користь – ред.). Дійсно, українські Збройні сили перехопили стратегічну ініціативу у противника. Противник більше не може нав'язувати нам логіку своїх бойових дій. І справжньою ознакою того, що ця ініціатива уже у наших руках, є системне "тютюнопаління" російських військовослужбовців і "складання бавовни" на окупованому кримському півострові. От, насправді, це є головною розвідувальною ознакою того, що все рухається у правильному напрямку. Однак, на мій погляд, до стратегічного переламу, ще доволі далеко. Давайте ми не будемо плутати перехоплення ініціативи зі стратегічним переламом", - наголосив експерт.

За словами Петра Черника, у противника ще є доволі великий запас міцності.

"Ми маємо тверезо усвідомлювати, що класична воєнна поразка противника в Україні призведе до смерті Путіна, і Російська Федерація стане на шлях свого колапсу. Маємо дати собі чесну відповідь: путінські еліти та і зрештою шизоїдна російська недонація це ще не готова прийняти. Отже вони, насправді, буду битися на смерть", - зазначив він.

Черник зауважив, що тільки здоровий глузд і непоспіх дозволять українцям перемогти у цій війні.

"Ми неминуче переможемо, однак (потрібен – ред.) час", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, Петро Черник заявив, що перебіг війни переламають хороші літаки НАТО.

Коли Україна умогилить Кремль та коли прибуде суперзброя - Петро Черник у ТСН