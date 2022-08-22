"Є страх та хвилювання серед еліт": російські активісти вважають, що вбивство Дугіної - це тільки початок

Не виключається, що ця справа піде далі та може бути перекваліфікована на теракт.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив російський юрист та громадський діяч Марк Фейгін.

"Не виключаю, що справу перекваліфікують на теракт. Зовсім очевидно, що вбита була активною пропагандисткою. Хто насправді є замовником вбивства – це велике запитання. Якщо справу буде розслідувати ФСБ, то цілком можуть звинуватити Україну. Якщо ФСБ буде проводити оперативний супровід та слідство, то точно буде висунута версія, яка буде цілком влаштовувати владу. В умовах війни чому б їм цим не скористатись? Все цілком логічно", - вважає Фейгін.

До цього він додав, що в умовах нинішньої політичної ситуації він не виключає нових вбивств публічних людей.

"По-перше, нічого не можна виключати. По-друге, їх (російську владу – ред.) попереджали, що війна так чи інакше повернеться до Росії. Тільки миттєвий триденний бліцкриг міг би перевести всю цю ситуацію в сприятливий режим для них. Але війна продовжується вже 6 місяців. Хто сказав, що тільки противники Кремля захочуть скористатись цією ситуацією? А внутрішнє середовище? Хтось може спеціально розігрувати будь-яку карту. Вбивства публічних людей – найсприятливіший привід. Це викликає нервозність, страх та одночасно різні хвилювання, які виникають перш за все серед еліти", - каже Марк Фейгін.

Колишній депутат російської Держдуми, емігрант Ілля Пономарьов нам розповів, що у нього є докази причетності до вбивства Дугіної поки що маловідомих партизан, хоча при цьому Росія звинувачує Україну.

"А кого ще їй звинувачувати?" - питанням на питання відповів Пономарьов.

Про сам партизанський рух Пономарьов каже так: "Мені здається, що хлопці тільки розігріваються, гадаю, будуть продовжувати в тому ж дусі. Не бачу причин того, щоб це зупинялося".

На запитання про причетність партизан до вбивства, Пономарьов нам відповів так: "У мене є докази цього". Також він додав: "Це не організація в класичному розумінні. Це мережа активістів, які хочуть змінити владу в Росії".

Нагадаємо, Дугіна загинула 20 серпня після того, як її авто вибухнуло. З'ясувалося, що воно було заміновано значною кількістю вибухівки. За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом з донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

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