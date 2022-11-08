Росіяни нищать газогони: десятки сіл на Донеччині не зможуть перезимувати

Життя під потужними артилерійськими обстрілами - без світла, води та газу.

На Донеччині понад 10 громад залишатимуться без опалення через перебиті росіянами газогони. Їх неможливо полагодити через те, що вони проходять уздовж лінії фронту. Волонтери допомагають евакуйовувати людей з Бахмутського напрямку. Напередодні близько сотні тамтешніх мешканців рушили подалі від російських обстрілів до Дніпра, Львова і Тернополя.

Про це в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Маргарита Потапова.

Величезними вирвами посеред міста Бахмут всіяно майже все навколо. Реактивні ворожі снаряди нищать будинки цивільних громадян. Поки військові стримують ворога на околицях міста, волонтери вивозять людей з районів, які російські військові накривають щільним вогнем. Проїхавши частину дороги на бронеавтівках, людей довозять до залізничної станції. З мінімумом речей, натомість з домашніми тваринами, люди пересідають в евакуаційний потяг. Рятувальники допомагають вантажити речі.

Ірина з сином під обстрілами виїхали з Бахмута. Тепер рушають до Львова. Після чергової нічної атаки російських військ Курдюмівки, що біля Торецька, Світлана тікає подалі від вибухів з котом у коробці. Родина Олексія з 8-річним Марком рушатимуть на Тернопільщину.

Жителька Торецька Олена з дитиною облаштувались в Тернополі. Приїхала забрати теплі речі. Подружжя сусідів Олени як тільки дізнались про евакуаційни рейс, теж вирішили їхати.

Два десятки людей рушають до Тернополя, близько півсотні евакуйовуються до Дніпра і Львова. Більшість з цих ще не знає де житиме, головне аби не під щоденними обстрілами.

"Є такі, що не мають куди їхати. Працює система розселення, плюс є люди, які їдуть до своїх рідних, знайомих. Вони ще погоджують в дорозі, але самі не знають, чи їх приймуть. Вони сподіваються на те, що їх будуть чекати", - розповідає волонтер Віталій Лозинський.

Загалом близько сотні людей сьогодні їдуть з Донеччини в надії якнайшвидше повернутись.

Варто зазначити, що за повідомленнями Генштабу, Бахмутський та Авдіївський напрямки на фронті наразі є найгарячішими. Там окупанти намагаються вести активні наступальні дії, але ЗСУ тримають оборону та відбивають ворога, завдаючи йому щодня значних втрат.

Так, тільки за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

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