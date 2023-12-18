“Є три категорії окупантів”: комбат ЗСУ розповів, що змушує росіян воювати проти України

Жалості до ворога немає і не було.

Головна “мотивація” росіян йти на чужу територію і вбивати людей — гроші.

Про це в інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній розповів командир батальйону “К-2” 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес.

“Можливо, з десяти двоє вірять у священну війну проти України. І це тільки тому, що вони думають, що “ідейних” не б’ють. Є три категорії людей: ідейні — їх дуже мало, навіть якщо вони і їдуть до нас з ідеєю… Але ми взяли одного такого в полон, у якого ідея закінчилась наступного дня після того, як він приїхав на територію Луганської області; дурні, які ідуть за гроші; мобілізовані, яких забрали і у них немає вибору”, — говорить комбат.

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Він додав, що всі інші прекрасно розуміють, куди і для чого вони йдуть та проти кого, якщо йдуть в наступ з криком “укроп, помри”.

“Тому жалості до ворога немає. Її і не було. Звідки їй взятися? Це ворог, який хоче вбити мене, мою сім’ю, захопити мою країну і жити в мене в домі. До того ж, в мене є робота, як контрактника ЗСУ і мій обов’язок чоловіка — захищати країну”, — зауважив військовий.

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Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що в РФ відбулася “часткова мобілізація”, в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

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