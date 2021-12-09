Є три пропозиції: Байден підтримав ініціативи, які висунула Україна в ТКГ, але там їх проігнорували

Є три пропозиції: Байден підтримав ініціативи, які висунула Україна в ТКГ, але там їх проігнорували

Україна висунула три ініціативи.

Президент США Джо Байден підтримав ініціативи, які висунула Україна під час триденного засідання ТКГ, проте їх не підтримали інші члени контактної групи.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Президент Байден дуже привітав українські ініціативи, які під час триденного засідання ТКГ не знайшли підтримки від учасників ТКГ. Ми продовжили цю роботу, ми хочемо, щоб ми мали ці результати до кінця року. Україна запропонувала повернутися до режиму повного припинення вогню, яке було досягнуто в 2020 році, але протрималося кілька місяців. Друге, це нарешті відкрити два КПВВ, це - Щастя та Золоте, які вже рік з української сторони на європейському рівні відбудовані і готові працювати. І також Україна ще раз надала списки людей, які готові сьогодні для проведення взаємного звільнення. Ми будемо боротися за кожну нашу людину, ми не зупинимося", - сказав Єрмак.

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Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які тривали дві години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Також у четвер, 9 грудня, відбулася розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Перемовини тривали півтори години.

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