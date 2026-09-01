Є три сценарії: економіст ошелешив, що буде із курсом валют в Україні у вересні 2026

Курс валют в Україні / © Associated Press

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Історично вересень є місяцем переважного послаблення національної валюти щодо долара. З огляду на накопичений економічний негатив та загрозу посилення дисбалансу між експортом та імпортом, пропозиція валюти на ринку найближчим часом знижуватиметься.

Про це у коментрі ТСН.ua зазначає фінансовий експерт та аналітик Андрій Шевчишин.

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За словами фахівця, на скорочення пропозиції валюти суттєво впливають ворожі удари по українській логістиці, складах, виробничих потужностях та блокування морських портів.

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«Населення, через згаданий негатив і зростаючі девальваційні очікування, буде нарощувати попит на валюту і притримувати продаж. Девальваційний тренд гривні нікуди не зник. Зберігаю оцінку на кінець 2026 року: 45,5–46,7 грн за долар за умови виходу на енергетичне перемир’я та ритмічного зовнішнього фінансування», — наголошує Андрій Шевчишин.

Експерт розглянув три можливі сценарії розвитку подій на валютному ринку у вересні:

1. Базовий сценарій (ймовірність — 65%)

Продовжують діяти вищезгадані негативні чинники з поступовим ускладненням загального економічного стану.

Міжбанк: курс повертається в зону 45 грн/долар із переходом у ширший діапазон.

Готівковий долар: 45,2–46,0 грн.

Готівковий євро: 51,2–52,5 грн.

2. Оптимістичний сценарій (ймовірність — 15%)

Частково відновлюється морський експорт, а Україна без затримок отримує міжнародне фінансування. На світовому ринку дешевшає нафта, інтенсивність ворожих обстрілів знижується, а після вересневих виборів у РФ не відбувається нової хвилі військової ескалації.

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За таких умов НБУ матиме змогу певний час утримувати курс поблизу поточних позначок.

Готівковий долар: залишатиметься в коридорі 44,75–45,0 грн.

Готівковий євро: триматиметься в межах 51,5–52,5 грн.

3. Негативний сценарій (ймовірність — 20%)

Посилення ворожих атак на логістику й інфраструктуру (зокрема в західних регіонах) та поновлення ударів по енергетиці. Водночас у Верховній Раді провалюється голосування за ключові закони (податкова реформа, антикорупційна стратегія до 2030 року), що ставить під загрозу ритмічність західної допомоги.

За такого перебігу подій Нацбанк буде змушений одночасно послаблювати і долар, і євро, витрачаючи по $1,2–1,5 млрд щотижня для задоволення попиту на міжбанку.

Готівковий долар: 46,0–47,0 грн.

Готівковий євро: 52,0–53,0 грн.

Більше читайте у матеріалі: Курс долара та ціни в супермаркетах здивують: економісти ошелешили, на що чекати у вересні 2026

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