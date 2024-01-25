"Є варіант А і Б": військова висловилась про мобілізацію і що станеться, коли українці не воюватимуть

Військова Аліна Михайлова зазначила, що зараз перед українцям є два вибори - або йти до армії та воювати, або ж Україна програє у війні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Я насправді, хоч би які в мене були сумніви й сумні думки про все, я хочу вірити, що якось з усього цього ми викарабкаємося, тому що у нас просто немає виходу. Є варіант А і варіант Б, там ти йдеш в армію або не йдеш в армію. І є варіант, чи є Україна і ти в ній, як українець, з мовою, якою ти говориш, чи цього немає, бо це забрала Росія", - пояснила вона.

Військова наголосила, що воювати будуть всі, зокрема і ті, хто "тримає економічний фронт".

"І всі, хто сьогодні тримає економічний фронт, хто досі не у війську, повинні підготуватися до того, що вони повиннні також підключатися до цього варіанту А. Тому що інших варіантів у нас немає. Ми або програємо, або ми виграємо. Все", - сказала Аліна Михайлова.

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Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Про "літо в Криму для ідіотів", втрати на фронті та чому воювати будуть всі: інтерв'ю з військовою Аліною Михайловою.

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