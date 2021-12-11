Єдина на всю Харківську область водійка швидкої: як працюється жінці у чоловічому колективі

Єдина на всю Харківську область водійка швидкої: як працюється жінці у чоловічому колективі

Жінка десять років працювала у службі доставки.

Єдина на всю Харківську область водійка "швидкої". За фахом вона бухгалтерка, але понад десять років Світлана Андрющенко доправляла вантажі до різних куточків України. Два місяці тому пересіла за кермо невідкладної допомоги.

Як жінку прийняли в чоловічому колективі, розповіли 11 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

На годиннику близько 08:00. Світлана заступає на зміну. Кілька хвилин і вона вже у червоній формі. Потім відразу мчить до автівки. Водінню Світлана навчилася ще в школі. За кермом уже 13 років. Спершу працювала у службі доставки, а останні пів року - далекобійницею. Згадує, що рейси до тисячі кілометрів були.

На швидку пересіла два місяці тому. Завдяки доньці, яка тут працює фельдшеркою. Тепер за кермом Світлана перебуває по 12 годин на добу, а ще допомагає бригаді. Приміром, завантажити ноші з пацієнтом. "Я маленька, але я досить сильна. Я займаюся важкою атлетикою", - розповідає Світлана Андрющенко.

Коли її бригада отримує виклик, то на збори є лише лічені хвилини. На дорозі жінка вправно маневрує. Втім, іноді каже: доводиться пробиватись через потік авто, які не поступаються дорогою, а також долати паркувальний хаос у дворах.

Як працює єдина на всю всю Харківську область водійка "швидкої" | Новини України

Зізнається, що в дорозі напружена. Адже йдеться про людські життя. "Минулої зміни ми привезли дитинку маленьку. Так до мене підійшов тато і попросив потиснути руку. Він був і здивований. Йому сподобалося, як ми швидко доїхали", - згадує водійка. До чоловіка, якому стало зле з серцем, сім кілометрів у годину-пік здолала за шість хвилин.

Світлана - єдина жінка серед 600 водіїв швидкої в Харківській області. "Потрібно і витримувати і фізичне, і психо-емоційне навантаження. Це завжди вважалось прерогативою чоловіків", - розповів директор Харківського центру екстренної медичної допомоги Віктор Забашта. Світлана, ці стереотипи ламає, кажуть колеги.

Тепер із донькою Світлана бачиться рідше. Хоча й працюють на одній підстанції. Саме тому хотіли б попрацювати в одній бригаді.