Єдина на всю Україну собака-водолаз: рятувальники розгледіли у вівчарці із притулку особливі здібності

На службі в ДСНС налічується сімдесят двоє чотирилапих працівників, але Найда така одна.
На службі черкаських рятувальників з’явився собака-водолаз. Трирічну вівчарку Найду підібрали у притулку, хотіла, щоб охороняла територію, але природні здібності та слава інших службових собак змусила Найду перепрофілюватися, йдеться в ТСН.
Найда на людину, яка борсається у воді, реагує одразу і кидається до неї. “Ми кидаємо рятувальне коло до потерпілого і собака скаче у воду, чіпляє коло і витягує на берег. Собака це набагато швидше зробить, ніж людина. Їй не важко, їй теж це цікаво”, - пояснюють рятувальники.
Тренування в реальних умовах рятувальники розпочали заздалегідь, до пляжного сезону Найда мусить бути у формі. Спочатку не дуже хотіла тренуватися, бо за зиму теж набрала зайвого, але розім’явшися, навіть не дуже висока температура води її не могла спинити.
Тим, що вдалося Найді за рік тренування, не кожен амбітний кар’єрист може похизуватися. Собаку з притулку брали просто для охорони території, та водолази примітили й інші здібності. Так пес і пішов на підвищення.
На службі в ДСНС налічується сімдесят двоє чотирилапих працівників. Більшість це пошуково-рятувальні собаки, частина - допомагає саперам, а от водолазом може похизуватися лише черкаський підрозділ.
Попереду в Найди не тільки вдосконалення навичок, а й опановування нових. Третина території України замінована, тож рятувальникам довелось опановувати ази піротехніки. Найда ж має стати надійною помічницею водолазів, що її тренують. “Оскільки водолази перепрофільовуються, то і Найду будемо перепрофільовувати. Перед нами нині завдання розмінування не лише суші, а й води, нові часи, нові виклики. Водолазам доводиться перевчитися на піротехніків, аби розміновувати акваторії річок, акваторії морів, вони всі у нас будуть проходити навчання”, - кажуть в ДСНС.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, професійне свято відзначають кінологи міністерства внутрішніх справ. Вони навчають собак на рівні із військовими нести службу на блок-постах, виявляти небезпечні боєприпаси та зброю, а також допомагати рятувати людей з-під завалів. За рік великої війни кінологи Нацполіції разом з чотирилапими понад дві тисячі разів виїжджали на розмінування та виявили майже три тисячі вибухових предметів, а також близько двох тисяч одиниць вогнепальної зброї.
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