Єдина на всю Україну собака-водолаз: рятувальники розгледіли у вівчарці із притулку особливі здібності

На службі черкаських рятувальників з’явився собака-водолаз. Трирічну вівчарку Найду підібрали у притулку, хотіла, щоб охороняла територію, але природні здібності та слава інших службових собак змусила Найду перепрофілюватися, йдеться в ТСН.

Найда на людину, яка борсається у воді, реагує одразу і кидається до неї. “Ми кидаємо рятувальне коло до потерпілого і собака скаче у воду, чіпляє коло і витягує на берег. Собака це набагато швидше зробить, ніж людина. Їй не важко, їй теж це цікаво”, - пояснюють рятувальники.

Тренування в реальних умовах рятувальники розпочали заздалегідь, до пляжного сезону Найда мусить бути у формі. Спочатку не дуже хотіла тренуватися, бо за зиму теж набрала зайвого, але розім’явшися, навіть не дуже висока температура води її не могла спинити.

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Тим, що вдалося Найді за рік тренування, не кожен амбітний кар’єрист може похизуватися. Собаку з притулку брали просто для охорони території, та водолази примітили й інші здібності. Так пес і пішов на підвищення.

На службі в ДСНС налічується сімдесят двоє чотирилапих працівників. Більшість це пошуково-рятувальні собаки, частина - допомагає саперам, а от водолазом може похизуватися лише черкаський підрозділ.

Попереду в Найди не тільки вдосконалення навичок, а й опановування нових. Третина території України замінована, тож рятувальникам довелось опановувати ази піротехніки. Найда ж має стати надійною помічницею водолазів, що її тренують. “Оскільки водолази перепрофільовуються, то і Найду будемо перепрофільовувати. Перед нами нині завдання розмінування не лише суші, а й води, нові часи, нові виклики. Водолазам доводиться перевчитися на піротехніків, аби розміновувати акваторії річок, акваторії морів, вони всі у нас будуть проходити навчання”, - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, професійне свято відзначають кінологи міністерства внутрішніх справ. Вони навчають собак на рівні із військовими нести службу на блок-постах, виявляти небезпечні боєприпаси та зброю, а також допомагати рятувати людей з-під завалів. За рік великої війни кінологи Нацполіції разом з чотирилапими понад дві тисячі разів виїжджали на розмінування та виявили майже три тисячі вибухових предметів, а також близько двох тисяч одиниць вогнепальної зброї.

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