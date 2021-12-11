Єдина в Україні не зробила жодної помилки: як волинянка Галина Шура бездоганно написала радіодиктант

Вчителька планує писати диктант і наступного року. Щоправда, хвилюється, аби до того часу школу, де навчається трохи більше пів сотні дітей, не закрили.

Волинянка Галина Шура – єдина в Україні, хто безпомилково написав радіодиктант національної єдності. Саме в її роботі з-поміж майже 15 тисяч текстів не було жодної помилки.

Живе переможниця в селі Комарове поблизу Білорусі. Працює вчителькою української мови в місцевій школі і, як з’ясувалося, вже не вперше перемагає, йдеться 10 грудня в сюжеті ТСН 19:30.

Галина Серапіонівна писала радіодиктант в школі, коли мала вікно між уроками. Спершу навіть вагалася, чи відправляти текст. Каже, кілька разів його перечитувала і редагувала. Про те, що не зробила жодної помилки, жінка дізналася від колег.

"Я ще в школі сиділа, трошки думала, потім пішла додому, обдумала ще деякі місця, бо сумнівалася, чи разом, чи окремо", - поділилася переможниця і додала, що радіодиктанти пише майже щороку, однак не завжди їх відправляє. Раніше, пригадує, навіть змагалася з мамою-бібліотекаркою.

Чотири роки тому Галина Серапіонівна була однією з тих, хто написав текст лише з однією помилкою. Цього разу, розповідає, неабияк готувалася, зокрема слухала інтерв’ю Андруховича, аби добре вивчити його вимову та стиль. "Я розуміла, що він незвичайний твір напише", - зауважила вона.

Галина Шура викладає у школі українську мову вже більше 35 років. Каже, найбільше ранить її душу те, що діти лінуються вчитися та мало читають. Рецепт написання бездоганного диктанту у вчительки простий: "читати більше літератури".

Галина Шура виявилася єдиною в Україні, хто безпомилково написав радіодиктант

Учні обіцяють долучитися до диктанту уже наступного року, а поки тренуються у школі та радіють успіхам своєї тепер уже зіркової вчительки. "Я не повірила, а потом була в шоці, що все таки на всю Україну одна-єдина", - розповідає учениця школи Лідія Лук'янюк.

Втішені успіхом пані Галини і колеги. Вже навіть переживають, аби її не переманили в іншу школу. "Не відпустимо, однозначно", - запевняє директорка школи Валентина Осійчук.

Галина планує писати диктант і наступного року. Щоправда, хвилюється разом з колегами, аби до того часу їхню школу, де навчається трохи більше пів сотні дітей, не закрили.

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