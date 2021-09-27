Єдине відділення дитячої онкології на Кіровоградщині опинилося під загрозою закриття: яка причина

Чи отримає фінансування на наступний рік дитяча онкологія у Кропивницькому, стане відомо вже у жовтні.

У Кропивницькому батьки онкохворих дітей і лікарі-гематологи заявляють, що єдине в області відділення для малюків зі злоякісними пухлинами - під загрозою закриття. Твердять - виконати вимоги Національної служби здоров'я на наступний рік - геть нереально. У столиці ж твердження місцевих медиків - спростовують.

Чи справді ситуація критична – 27 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У 7-річної Лілії рак крові. Дівчинка важко переносить курси хіміотерапії.

"Ми тут знаходимся 7 місяців. І ми ще не закінчили третій протокол лікування через те, що у нас виникли ускладнення. Ми ще будемо лежати і лежати", - ділиться мати Лілії Тетяна Подолич.

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У сусідній палаті - хвора на пухлину мозку 17-річна Віка. Вона вже 8 років живе у лікарні. За свій порятунок дякує лікарці.

Новина про те, що наступного року відділення можуть закрити, шокувала батьків маленьких пацієнтів.

"У такому стані дітей доправити до Києва, Черкас - це дуже Важко и складно... Просто ми їх не довеземо туди...", - говорить мама онкохворої Ольга Горбатюк.

І хоча це відділення називається гематологічним, насправді тут лікуються дітки не лише із хворобами крові, а всі онкологічні пацієнти віком до 18 років з усієї Кіровоградської області.

У відділенні 25 ліжок і вони не бувають порожніми, кажуть лікарі.

"На обліку в нашій області близько 150, плюс-мінус, дітей з онкологічною патологією. Щороку додається близько 40 нових дітей. Затребуваність нашого відділення дуже велика. Як правило, ми завантажені повністю", - зазначає завідувачка гематологічним відділенням Наталя Капелюшна.

Для того, щоб і далі лікувати онкохворих дітей, обласна дитяча лікарня має отримати гроші від Національної служби здоров‘я. А натомість виконати певні вимоги, які наступного року служба планує суттєво ускладнити. Зокрема йдеться про закупівлю медобладнання на мільйони гривень. Ці вимоги обурюють головного лікаря.

"Ми не розуміємо, за якими правилами вона (Національна служба здоров‘я - Ред.) грає з нами! Було законтрактовано одне і вони кожен місяць якісь нові вимоги висувають. Вони від нас вимагають, щоб від наступного року ми мали свій апарат СКТ-МРТ", - обурюється головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Василь Хорощак.

Це щонайменше 25 мільйонів гривень і обласна влада, яка готова підтримати лікарню, наприкінці фінансового року навряд чи знайде ці кошти.

"Навіть, якщо дійсно будуть кошти, то томограф ми не закупимо за 3 місяці, бо це ж певна процедура. Але я ще раз наголошую, що в нас діти отримують це обстеження високовартісне по договору між закладами, який виграв тендер і ми це забезпечуємо", - зазначає в.о. начальника управління охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації Наталя Горбенко.

У Національній службі здоров’я претензії головного лікаря спростовують.

Новини України: чи можуть закрити єдине дитяче онковідділення у Кіровоградській області

"Це твердження не відповідає дійсності. Ми не змінюємо вимоги протягом року на зазначений пакет і у нас у вимогах - і на цей рік, і на наступний - можливий договір підряду на надання цих послуг", - говорить заступниця голови Національної служби здоров'я Тетяна Бойко.

До того ж нові вимоги ще проходять експертне обговорення і, цілком можливо, остаточний варіант влаштує і провінційні лікарні. Тож, чи отримає фінансування на наступний рік дитяча онкологія у Кропивницькому, стане відомо вже у жовтні.

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