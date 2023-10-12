Єдиний реєстр військовозобов’язаних вже працює: адвокат пояснив, які дані туди потрапляють

В Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних і призовників, який містить інформацію про кожного військовозобов'язаного громадянина. Він наповнений вже на 90%.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що в реєстрі є дані про місце проживання, про освіту, інформація з податкової та інше.

“Практично вся інформація, яка є в “Дія”, є в цьому реєстрі також. Ну і також інформація про здоров’я, вакцинацію і таке інше. Тобто фактично це створений такий єдиний електронний реєстр, в який помістили всю інформацію про громадян України”, – розповів адвокат.

Якщо військовозобов'язаний, наприклад, придбав автомобіль або став на облік в центр зайнятості – ця інформація також, ймовірно, потрапить у єдиний реєстр. Однак, за його словами, точно не відомо, як її будуть туди інтегрувати.

“Що стосується Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, звичайно, ця інформація їм нічим не допоможе. Я думаю, що мета цього реєстру зовсім в іншому, створення такої “мегабази” з інформацією на кожного громадянина України. Навіщо це – ми можемо тільки припускати. Об’єктивно, ця інформація для військового обліку абсолютно не потрібна. І прикладів таких “мегареєстрів” у жодній країні немає, крім України”, – каже Ростислав Кравець.

Адвокат вважає, що а допомогою такого реєстру стало можливим відслідковувати діяльність та місцезнаходження військовозобов’язаних. Адже держателі реєстру, Міністерство оборони, ТЦК СП та інші, можуть отримувати інформацію від міграційної служби стосовно будь-яких реєстрацій особи.

“Поки функції надсилання повісток в реєстрі немає. Аналогічна система є в Російській Федерації, “Госуслуги” в них називається, через неї надсилають електронні повістки. Українська система не встановлюється на жодні мобільні пристрої. А що стосується повідомлень через “Дія”, це законодавством не врегульовано” – розповів адвокат.

Для того, щоб надсилати електронні повістки, необхідно закріпити за кожним громадянином офіційну електронну адресу та номер телефону, наголошує адвокат.

“Як у банках фінансовий номер прив’язують. Інакше це не має жодного сенсу. Але я вважаю, що це буде досить сумнівним повідомленням про виклик до ТЦК СП”, – каже Ростислав Кравець.

Наразі повістка вважається врученою, якщо за документ власноруч розписався той, кому вона виписана.

Раніше ТСН.ua писав усе, що треба знати про е-реєстр, які дані будуть у базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн.

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