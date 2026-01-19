Єдина жителька прифронтового села на Донеччині відмовилась евакуйовуватись без котів та собак: щемлива історія

Пані Алла / © ТСН

Пані Алла залишалася єдиною жителькою малесенького села Новокриворіжжя на Донеччині, яке майже вщент зруйнував ворог. Коли сусіди виїхали, до її двору прибилися покинуті собаки та коти. Попри напівзруйновану хату, жінка категорично відмовлялася евакуюватися без своїх підопічних.

Як вдалося врятувати цілу «чотирилапу когорту» — бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Нове життя на Дніпропетровщині

Будиночок у невеличкому селі на Дніпропетровщині став новим прихистком для пані Алли та майже 30-ти врятованих нею тварин. Тепер тут не вщухає гавкіт та муркотіння, а господиня знаходить крихту уваги для кожного.

Пані Алла, переселенка з Донеччини: «Ось красиве, з полосочкою, манюсіньке зовсім було... Усі хороші, я усіх вас люблю! Якби я їх кинула? Приїхала б я сюди — мабуть, не вижила б, у мене б душа розірвалася».

На теплій кухні поруч із пічкою тепер почуваються господарями коти. Жінка з усмішкою розповідає про своїх «хвостатих переселенців»: «Оце бригада — продовження. Ті із старшої партії, а ці — із меншої. Сьогодні як повкладалися усі вісім штук, аж мені цікаво було!»

Життя в порожньому селі

До евакуації пані Алла жила в Новокриворіжжі під постійними обстрілами. Коли люди залишали дім, тварини йшли до неї, бо знали — тут не проженуть і нагодують.

Пані Алла: «Ходили до мене всі собаки, я їх привчала, годувала всіх. Варила каші, засмажувала — додавала їм то смалець, то олію з цибулею пересмажу, у кашу добавлю... Ну шкода мені їх».

Спецоперація з порятунку

Виїжджати без своїх друзів жінка навідріз відмовлялася. Тож волонтер Денис Христов разом із командою взялися за неможливе: знайти житло для такої великої родини. Зрештою, провели справжню спецоперацію за участю ДСНС.

Волонтери та рятувальники вантажили в клітки не лише собак і котів, а й усіх курей та качок, яких виплекала пані Алла. Усе господарство вдалося вивезти в один день.

Денис Христов, волонтер: «Доставили ми тьотю Аллу у її будиночок. Я дякую усім, хто долучився до цієї справи!»

Ця історія — доказ того, що навіть у найскладніші часи важливо залишатися людиною. Попереду у пані Алли та її підопічних багато клопотів з облаштування, але головне — вони тепер у безпеці й разом.

