Виїзд за кордон / Фото ілюстративне / © ТСН

В Україні від 10 вересня змінили правила виїзду за кордон для водіїв та перевізників. Нововведення стосуються міжнародних перевезень пасажирів та вантажів.

Сайт ТСН.ua розповідає усе, що потрібно знати про нові правила та кого вони торкнуться.

Що змінилося для міжнародних перевізників і водіїв

Так, з 10 вересня 2025 року водії комерційного транспорту перетинатимуть кордон за новими правилами. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України .

Уряд скасував зайві бюрократичні процедури й залишив лише один обов’язковий сервіс для реєстрації.

Скасовано систему «Шлях»

Раніше водії у віці 18–60 років мали подавати заявки через спеціальний модуль «Шлях», а потім ще й бронювати чергу в системі єЧерга.

Тепер цей етап прибрали — заявки в «Шляху» більше не потрібні.

«Єдиним вікном» для виїзду стала єЧерга

Відтепер усі водії комерційного транспорту реєструються виключно в системі єЧерга.

Перевірка документів та підтвердження даних відбувається автоматично — прикордонники отримують інформацію з бази ЄКІС (Єдиний комплекс інформаційних систем) Укртрансбезпеки.

«єЧерга відображатиме виключно лише ті дані, що наявні в ЄКІС. Таким чином буде перевірятись відповідність Постанові Кабміну № 57 у контексті наявності інформації про водіїв в ЄКІС», — пояснили в Мінрозвитку.

Таким чином єЧерга стала «єдиним вікном» заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

Хто може перетнути кордон

Відтепер перетнути кордон зможуть тільки ті, хто:

внесений у систему ЄКІС Укртрансбезпеки;

зареєстрований у електронному кабінеті перевізника;

має паспортні дані, що відповідають чинним документам.

Йдеться не лише про військовозобов’язаних водіїв, а загалом водіїв, що виконують комерційні перевезення.

«Тобто всі водії повинні бути внесенні до електронного кабінету, навіть якщо вони є виключеними з військового обліку за різними підставами», — наголосили в міністерстві.

Виїзд за кордон / Фото ілюстративне / © ТСН

Коли зміни набули чинності

Нові правила діють із 10 вересня 2025 року, 08:00 ранку. Для водіїв вже скасовано подвійні перевірки та зайві черги, а вся процедура зводиться до одного кроку — реєстрації в єЧерзі.

Очікується, що завдяки цьому оновленню має зменшитися кількість бюрократичних помилок та затримок.

Що важливо знати, аби уникнути проблем на кордоні

У Міністерстві розвитку громад і територій України розповіли, що важливо знати й робити перевізникам, аби уникнути проблем на кордоні:

Перевірте актуальний перелік водіїв в електронному кабінеті ЄКІС Укртрансбезпеки. Поставити в єЧергу можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі. Перевірте паспортні дані водіїв, чи вони такі ж як в закордонному паспорті водія. У разі якщо дані не будуть співпадати — оновіть їх. Важливо, що йдеться саме про закордонний паспорт водія, адже саме за ним оформлюється виїзд за кордон. Під час реєстрації місця в черзі для водія — перевірте правильність внесення даних. Зверніть увагу також, щоб водій використовував для виїзду саме той закордонний паспорт, який вказаний в єЧерзі та ЄКІС. Перед звільненням водія перевірте, чи наявна реєстрація цього водія в актуальну чергу. Якщо черга є, то спочатку замініть водія в єЧерзі на іншого. Лише потім проставляйте в кабінеті ЄКІСу дату звільнення водія. Якщо ж ви спочатку внесенете дані про звільнення водія, то черга буде скасована автоматично. Відповідно запис на перетин кордону буде втрачено.

Що таке єЧерга і як вона працює

Електронна черга для перетину кордону — це інструмент, який дозволяє водію та перевізнику керувати власним часом замість очікування на перетин кордону у фізичній черзі перед пунктом пропуску.

Адміністратор системи не може впливати на пріоритетність проїзду, оскільки цей алгоритм розраховується автоматично. На сайті єЧерги видно державні номерні знаки всіх автівок, зареєстрованих у черзі. Процес є прозорим і контрольованим.

Стати у єЧергу замість сторонньої особи чи перепродати своє місце в черзі також неможливо, бо після реєстрації змінити дані про водія, про вантажівку можна тільки в межах одного ЄДРПОУ. Дані про вантаж, зазначену митну декларацію та дані напівпричепа змінити не можливо.

Зареєструватися в єЧерзі можна заздалегідь у будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас реєстрація можлива з будь-якого пристрою із доступом до інтернету — не лише мобільні пристрої, а й комп’ютери, наприклад.

Сповіщення про наближення черги надходять не лише в електронний кабінет, а й у застосунок (щоб переглянути, знадобиться інтернет).

Користування електронним сервісом єЧерга безкоштовне.

Корисні контакти для перевізників

Корисні контакти для перевізників