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Єдиний в Україні носоріг і понад 200 тварин з усієї планети: зоопарк XII Місяців, що пережив окупацію, запрошує у гості
У зоопарку можна побачити африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда.
Зоопарк «XII Місяців» у Демидові під Києвом, що пережив півторамісячну російську окупацію, цього року святкує свій десятий день народження і запрошує відвідувачів. До відкриття сезону 17-18 травня там підготували святковий захід.
Власник зоопарку Михайло Пінчук в коментарі сайту ТСН.ua розповів, що на дітей та дорослих, окрім тварин, чекають активності, ярмарок, майстер-класи, подарунки та розіграші.
Гості зможуть побачити понад 200 тварин зі всієї планети, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда.
Історія зоопарку «XII Місяців»
Найбільший приватний зоопарк в Україні «XII Місяців» з’явився у 2015 році. Його площа — 16 гектарів. На території розташований казковий замок, озеро з фонтаном, живуть зграя рожевих фламінго та велика родина тварин, птахів та риб.
За 10 років роботи зоопарк відвідали понад півмільйона гостей. Парк відкритий 365 днів на рік, зокрема на свята.
У 2022 році зоопарк пережив півторамісячну російську окупацію і був відрізаний від електрики, шляхів підвозу їжі для тварин. Але завдяки зусиллям команди тварини були врятовані, а парк продовжив свою роботу.
Що подивитися в зоопарку
Команда зоопарку складається з понад 40 спеціалістів — зоологів, зоотехніків та ветеринарів. Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів.
«Це і єдиний в Україні носоріг, і родина жирафів, родина білих верблюдів, яких на початку війни у 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку, два орангутанги Йося и Магда, три білих леви, два найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі і Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп з Південної Америки та Африки, шість різнобарвних альпак, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин, птахів та риб», — розповідають у зоопарку.
Зоопарк не є контактним, втім команда пропонує безпечний спосіб близького живого спілкування з тваринами. Гості можуть власноруч, але під наглядом персоналу, погодувати тварин кормом з їхнього щоденного збалансованого раціону. Окремо на території зоопарку облаштована зона, де діти можуть погладити кіз, мініпігів, поні та віслюка.
Для дітей працюють ігрові зони та зона батутів, розміщені скульптури тварин та казкових героїв. А для дорослих — ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.
Скільки коштує квиток
Вартість квитків 2025 року становить 300 грн для дітей та 450 грн для дорослих, спеціальна ціна для військових — 300 грн. Всі кошти, отримані від квитків йдуть на утримання тварин.
Як дістатися
Парк відкритий щодня з 10 до 19 вечора. До нього можна дістатися як автомобілем, так і автобусом №355 від метро Героїв Дніпра.
Адреса: Київська обл., с. Демидів, вул. Вербова, 79
Посилання на Google Map: https://maps.app.goo.gl/CrW1ht3v9SkoRA7K7
Раніше ми писали про те, що зоопарк «XII Місяців», що в Демидові на Київщині, опинився в скрутному становищі. Головне джерело їхніх надходжень — від відвідувачів, яких не в сезон катастрофічно мало.