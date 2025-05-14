Єдиний в Україні носоріг і понад 200 тварин з усієї планети: зоопарк XII Місяців, що пережив окупацію, запрошує у гості

Зоопарк «XII Місяців»

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Зоопарк «XII Місяців» у Демидові під Києвом, що пережив півторамісячну російську окупацію, цього року святкує свій десятий день народження і запрошує відвідувачів. До відкриття сезону 17-18 травня там підготували святковий захід.

Власник зоопарку Михайло Пінчук в коментарі сайту ТСН.ua розповів, що на дітей та дорослих, окрім тварин, чекають активності, ярмарок, майстер-класи, подарунки та розіграші.

Гості зможуть побачити понад 200 тварин зі всієї планети, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда.

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Історія зоопарку «XII Місяців»

Найбільший приватний зоопарк в Україні «XII Місяців» з’явився у 2015 році. Його площа — 16 гектарів. На території розташований казковий замок, озеро з фонтаном, живуть зграя рожевих фламінго та велика родина тварин, птахів та риб.

За 10 років роботи зоопарк відвідали понад півмільйона гостей. Парк відкритий 365 днів на рік, зокрема на свята.

Фото: зоопарк «XII Місяців»

У 2022 році зоопарк пережив півторамісячну російську окупацію і був відрізаний від електрики, шляхів підвозу їжі для тварин. Але завдяки зусиллям команди тварини були врятовані, а парк продовжив свою роботу.

Фото: зоопарк «XII Місяців»

Що подивитися в зоопарку

Команда зоопарку складається з понад 40 спеціалістів — зоологів, зоотехніків та ветеринарів. Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів.

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«Це і єдиний в Україні носоріг, і родина жирафів, родина білих верблюдів, яких на початку війни у 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку, два орангутанги Йося и Магда, три білих леви, два найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі і Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп з Південної Америки та Африки, шість різнобарвних альпак, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин, птахів та риб», — розповідають у зоопарку.

Фото: зоопарк «XII Місяців»

Зоопарк не є контактним, втім команда пропонує безпечний спосіб близького живого спілкування з тваринами. Гості можуть власноруч, але під наглядом персоналу, погодувати тварин кормом з їхнього щоденного збалансованого раціону. Окремо на території зоопарку облаштована зона, де діти можуть погладити кіз, мініпігів, поні та віслюка.

Фото: зоопарк «XII Місяців»

Для дітей працюють ігрові зони та зона батутів, розміщені скульптури тварин та казкових героїв. А для дорослих — ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.

Скільки коштує квиток

Вартість квитків 2025 року становить 300 грн для дітей та 450 грн для дорослих, спеціальна ціна для військових — 300 грн. Всі кошти, отримані від квитків йдуть на утримання тварин.

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Як дістатися

Парк відкритий щодня з 10 до 19 вечора. До нього можна дістатися як автомобілем, так і автобусом №355 від метро Героїв Дніпра.

Адреса: Київська обл., с. Демидів, вул. Вербова, 79

Посилання на Google Map: https://maps.app.goo.gl/CrW1ht3v9SkoRA7K7

Фото: зоопарк «XII Місяців»

Раніше ми писали про те, що зоопарк «XII Місяців», що в Демидові на Київщині, опинився в скрутному становищі. Головне джерело їхніх надходжень — від відвідувачів, яких не в сезон катастрофічно мало.