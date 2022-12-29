Єрмак назвав один із головних факторів, який допоможе перемогти Україні у війні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що наступного року Україна отримає від США все можливе, щоб перемогти. Йдеться про озброєння та техніку для ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучій ТСН, телемарафону та ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

"Треба бути завжди об'єктивним. Те, що ми уже отримали - це є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (поїздка Зеленського до Байдена - ред.) в наступному році - буде все необхідне для перемоги. Ця фраза лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі. Це найважливіше. Ми розуміємо, що на сьогодні фактор допомоги - є одним із головних. Безумовно, що зброї, яка є зараз, її мало. Нас чують. Не все відразу відбувається. Ми починали із "Джавелінів", а сьогодні уже отримуємо Patriot. Це процес", - розповів Єрмак.

На його думку, постачання Америкою систем ПРО Patriot - "це тільки початок" від максимуму, який можуть надати США. Він наголосив, що важливим фактором також є "100-відсоткова віра США у нашу перемогу, а це коштує дорогого".

США передадуть ПРО Patriot для України

Зенітно-ракетний комплекс Patriot увійде до нового пакету військової допомоги, який США нададуть Україні. Про це президент США Джо Байден оголосив у середу, 21 грудня, після зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським.

Експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

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