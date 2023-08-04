Єрмак розкрив деталі саміту в Саудівській Аравії: "Розмова буде непроста, але за нами – правда"

Керівник ОП запевнив, що Україна дуже довго готувала цю зустріч і делегація держави повністю готова. Підготовка була непростою, "це дуже ювелірна робота".

Завдання української делегації на саміті в Саудівській Аравії – об’єднати світ навколо України, а також говорити про "формулу миру", яка допоможе і припинити війну, і відновити світовий лад.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у ефірі 1+1 у межах телемарафону "Єдині новини" 4 серпня.

"Українська делегація їде з українською "формулою миру", яку запропонував у минулому році наш президент. І тому наша позиція, наші розмови будуть навколо цієї "формули миру", – сказав Єрмак.

Сам факт такого саміту – вже успіх

Керівник ОП нагадав про першу таку зустріч щодо "формули миру", яка у червні відбулася в Копенгагені. Тоді України вдалося запросити 16 країн. В Джидді очікується присутність представників понад 40 країн.

"Тобто це вже великий успіх. Сам факт такої зустрічі в Саудівській Аравії, на якій будуть присутні більше 40 країн, я вважаю вже успіхом України", – сказав Єрмак.

Водночас він наголосив, що, безумовно, представники України продовжуватимуть говорити про "формулу миру".

"Саме вона повинна бути основою. Саме реалізація цієї "формули" може не тільки припинити цю війну, відновити територіальну цілісність України в кордонах, міжнародно визначених, повернути наш суверенітет повністю, але і відновити світовий порядок, який базується на нормах міжнародного права і статуті Організації Об’єднаних націй", – пояснив очільник президентського офісу.

"Розмова буде непроста"

"Я би не хотів забігати наперед. Я передбачаю, що розмова буде непроста, але за нами – правда, за нами – добро. Тому я сподіваюсь, що наші консультації, наші розмови будуть успішними", – сказав Єрмак.

Він поінформував, що на саміті будуть присутні і представники країн G7, і представники багатьох країн Глобального Півдня.

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"Наша делегація повністю готова, ми дуже довго готували цю зустріч. Це було дуже непросто, це дуже ювелірна робота. В нас багато розбіжностей і ми чули різні позиції, але важливо, що вони поділяють наші принципи", – наголосив керівник ОП.

Він також зазначив, що "завдання – це об’єднати світ навколо України".

"Наша амбіційна ціль – щоби на установчому саміті миру, який ми хочемо провести якомога скоріше, щоби велика кількість країн погодилися, і були готові приїхати і провести цей саміт. Ми вважаємо, що ця ціль стає все більш-більш реальною, але ми продовжуємо цю непросту роботу", – розповів Єрмак.

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Нагадаємо, 5 серпня у Саудівській Аравії розпочнеться зустріч радників очільників держав і представників МЗС задля обговорення української "формули миру". Як заявив у вечірньому зверненні 4 серпня президент України Володимир Зеленський, цей саміт є кроком до Глобального саміту миру, провести який прагне держава. Президент напередодні зустрічі зазначив: "Світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім!"

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