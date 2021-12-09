Єрмак розповів про реакцію Байдена на бажання Путіна змусити Захід піти на компроміси

Єрмак розповів про реакцію Байдена на бажання Путіна змусити Захід піти на компроміси

Байден переконаний, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи буде вона членом НАТО.

Під час розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена не йшлось про те, що Україна повинна піти на компроміс із Росією.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання - і члени Альянсу, безумовно", - сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які тривали дві години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України.

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