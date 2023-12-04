"єРобота": як отримати гроші від держави та хто може скористатись програмою підтримки

У межах урядової програми "єРобота" підприємці вже отримали понад 8 тисяч грантів. А це - більш як чотири мільярди гривень. Лише переробникам видали близько двох мільярдів. Для цього потрібно подати заявку через портал "Дія", розробивши бізнес-проєкт. У Кабміні кажуть: програма стала такою успішною, що продовжити її хочуть і наступного року.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

"єРобота": що кажуть підприємці

Віталій Аверкін – генеральний директор одного із підприємств Київщини. Він скористався урядовою програмою та отримав кошти на дороге обладнання.

Раніше підприємство Віталія виробляло нерафіновану олію. Продавали її посередникам у портах. Звідти олію наливом, як сировину, відправляли закордон. Але з початком війни морські шляхи обірвалися. А транспортувати у масловозах невигідно. Тож вирішили виготовляти ще й рафіновану - розлиту у пляшки. Так легше і дешевше її експортувати.

Устаткування для очищення олії дороговартісне. Лише автоматизована лінія розливу обійшлася приблизно в 11 мільйонів гривень. Частину коштів - 8 мільйонів гривень взяли у рамках програми "єРобота". Її для переробних підприємств уряд запустив минулоріч. Це – гранти від держави на відкриття чи розвиток бізнесу.

"8 мільйонів, які ми отримуємо від держави, ми повинні на протязі 3 років у вигляді у податків із зарплати повернути у державу. Також податки – це оренда землі", - каже Віталій Аверкін.

Віталій Аверкін

За умовами, Віталій має створити нові робочі місця. Частину співробітників він уже набрав. Серед них є і переселенці. Для персоналу навіть збудували житло.

На Київщині родина Михайла Сиворка взяла близько 8 мільйонів гривень на розширення плантації фундука на Київщині. Раніше горіховими садами опікувався його син Сергій. Але як почалася велика війна - став на захист країни, доручивши справу батьку.

За грант накупили саджанців та трактор. Частину висадили минулоріч. Нині чекають нових надходжень.

Як отримати гроші від держави

Щоб отримати кошти - передусім потрібно розробити бізнес-план. І подати заявку через портал "Дія".

"Одна модель для всіх територій. Покривається з боку держави на 50%. Ще 50% від проєкту має покрити заявник своїми грошима. Якщо це території деокуповані - там 30% заявник покриває , 80% покриває держава", - каже заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Надія Бігун

Тільки переробникам уже видали більше чотирьохсот грантів на понад два мільярди гривень. В уряді підрахували: завдяки програмі вдалося створити майже 8 з половиною тисяч робочих місць. Досі - ніхто з підприємців умов отримання гранту не порушив.

"У нас лідери це - агропереробка. 135 підприємств отримали грантів на понад 886 млн грн. На 2 місці обробка деревини 37 грантоотримувачів на 151 млн грн. На 3 місці виготовлення металевих виробів", - каже заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Нагадаємо, в Україні ФОП не поставив військовим 600 дронів, за які взяв гроші.

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