ЄС дає Росії по зубах: що увійшло у восьмий пакет санкцій, а про що знову не домовилися

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії погоджено. Дипломати поспішали впоратись до саміту лідерів ЄС, щоби вони змогли затвердити рішення політично.

З компромісом встигли, але й без винятків не обійшлося. Хто й за що торгувався, йдеться в ТСН.

Про найпомітніший штрафний захід для Росії – обмеження цін на російську нафту – посли ЄС змогли домовитися.

Отже, в пакеті буде правова основа для запровадження "стелі". Діяти вона почне з 5 грудня, але яка саме гранична ціна – поки не знаємо, бо її пізніше визначать країни з "Групи Семи", які раніше досягли політичної згоди зробити це. По суті, буде заборонено транспортувати російську нафту через море до третіх країн за ціною, вищою за встановлену.

Вагалися, перш ніж погодитися, Греція, Кіпр, Мальта – саме їхні танкери переважно возять російську сировину. Але, зрештою, обміняли згоду на можливу підтримку свого судноплавного бізнесу з боку ЄС. Обмеження не стосується трубопровідної сировини – цього виключення і не тільки – добилася вже Угорщина.

"Ми наполегливо боремося за те, щоб Угорщина отримала винятки із санкційних заходів і нам нарешті вдалося досягти винятку з механізму обмеження цін на нафту для трубопровідного транспорту, тому ці заходи більше не загрожують безпеці постачання сирої нафти в Угорщині", – сказав Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини.

ЄС дає Росії по зубах: що увійшло у восьмий пакет санкцій

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Не зачеплять санкції, стараннями Будапешта, зацікавленого у будівництві ще двох реакторів на своїй єдиній атомній станції, і атомної енергії. А також – російський Курчатовський інститут, який займається дослідженнями у галузі ядерної енергетики. У розпорядженні журналістів є всі версії документів із чорними списками, і з останньої він зник.

Алмазного гіганта Росії, який, за словами Путіна, приносить бюджету значні доходи, теж вивели з-під санкцій. Це бажання вже Бельгії, де розташована найбільша алмазна біржа у світі, яка залежить, відповідно, від поставок.

Але імпортувати із Росії забороняють сталь, деревину, папір, хімікати. Експортувати – компоненти електроніки, авіатехніки, хімічні речовини, потрібні російському авіапарку та оборонпрому. Дипломати, знайомі з перебігом обговорень, сказали, що це ще більше обмежить можливості Росії виробляти зброю. Отже, і воювати. І саме це – припинення війни – кінцева мета ЄС. Іти до неї готові, попри побічні труднощі.

У "чорних списках" – 29 нових прізвищ. Це представники окупаційної влади на місцях в захоплених регіонах, а також російського виборчкому – персоною нон-грата в ЄС стане голова ЦВК Елла Памфілова. Глава литовського МЗС назвав пакет слабким, але все ж таки краще, ніж нічого. Адже ізоляція Росії поглиблюється.

Раніше в Офісі президента розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

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