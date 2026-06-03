ЄС готує обмеження для чоловіків з України: коли це станеться і кого стосується (відео)

У ЄС можуть запровадити обмеження для чоловіків-біженців / © ТСН

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Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорстких обмежень щодо надання тимчасового захисту чоловікам з України мобілізаційного віку. Наразі у Брюсселі тривають активні дискусії про подовження легального статусу для українських біженців після березня 2027 року — попри попередні домовленості цього більше не робити. У ЄС відверто визнають: війна триває, і Україна не стає безпечнішою. Проте подовжувати захист на абсолютно тих самих умовах чимало європейських держав уже не налаштовані.

Які саме правила планують відкоригувати європейські політики — у спеціальному репортажі кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко для ТСН.

Кваліфікована більшість та позиція країн-лідерів: чоловіків вважають «проблемою»

Інтриги навколо того, чи схвалять у підсумку цю дискусійну з гуманітарного погляду норму, в дипломатичних колах Брюсселя фактично немає. Співрозмовники журналістів у кулуарах ЄС зазначають: держави-члени справді рішуче налаштовані суттєво обмежити тимчасовий захист для нових прибулих українських чоловіків. Важливо, що для ухвалення цього рішення не потрібен повний консенсус — достатньо буде лише кваліфікованої більшості голосів держав-членів.

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Головна причина таких радикальних змін — серйозне занепоєння з боку країн, які прийняли до себе найбільшу кількість українських біженців, а саме Німеччини, Польщі та Чехії. Їхні лідери раніше відкрито заявляли, що вважають перебування працездатних українських чоловіків у ЄС певною проблемою.

Зокрема, німецький канцлер публічно наголошував, що його країна повністю підтримує офіційні зусилля Києва щодо обмеження виїзду чоловіків мобілізаційного віку і висловлює готовність всіляко сприяти їхньому поверненню на Батьківщину. Свою готовність допомогти Україні в цьому питанні (у разі надходження відповідного офіційного звернення) підтверджував і міністр оборони Польщі, додаючи, що багатьох поляків відверто обурюють молоді українці, які під час війни відпочивають у місцевих готелях та кафе.

Своєю чергою, голова нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура нещодавно прямо закликав Брюссель припинити дію тимчасового захисту для чоловіків мобілізаційного віку, зазначивши, що Прага вже офіційно зверталася з цією ініціативою до керівництва ЄС.

Київ солідарний: «Треба мотивувати чоловіків боротися за Україну»

Очільник української дипломатичної місії при Європейському Союзі Всеволод Ченцов дав чітко зрозуміти, що офіційний Київ повністю підтримує запровадження подібних обмежень на рівні європейського законодавства.

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Всеволод Ченцов, представник України в ЄС: «Можливо, варто синхронізувати цей підхід із правовим режимом в Україні, адже, наприклад, чоловікам призовного віку в Україні, за певними винятками, не дозволено виїжджати з країни. Безумовно, виправдано продовжувати цю можливість для жінок, дітей і людей похилого віку, але також важливо мотивувати українських чоловіків призовного віку боротися за Україну».

Що чекає на тих, хто вже перебуває в ЄС? Пояснення Єврокомісії

Потенційна відмова приймати військовозобов’язаних українських чоловіків розглядається Брюсселем у межах ширшого фінального рішення про загальне подовження тимчасового захисту після березня 2027 року. Як заявила представниця Єврокомісії, держави-члени готові продовжити дію статусу, проте доступним він стане для значно меншої кількості нових заявників.

Постає логічне запитання: що буде з тими українськими чоловіками, які вже легально перебувають на території Євросоюзу та мають оформлений захист? За попередніми підрахунками, йдеться про приблизно 1 мільйон 150 тисяч осіб — колосальний мобілізаційний резерв у логіці українського уряду.

У Єврокомісії офіційно заспокоїли цю категорію громадян: їм нічого не загрожує, чинний статус захисту в них примусово не відбиратимуть.

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Два сценарії Брюсселя та «вразливі категорії»

Вже у цей четвер профільні міністри внутрішніх справ держав-членів ЄС зберуться на засідання, аби детально обговорити подальшу стратегію. Як випливає з внутрішнього документа Брюсселя, який опинився в розпорядженні журналістів «Радіо Свобода», на столі у міністрів лежатимуть два базові сценарії розвитку подій:

Перший сценарій: автоматично продовжити термін дії тимчасового захисту для всіх українців у його нинішньому, початковому вигляді.

Другий сценарій: запровадити чіткі обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, а також для осіб, які перетнули державний кордон України нелегальним шляхом.

Європейські дипломати, які безпосередньо готують зустріч міністрів, на умовах суворої анонімності розповіли, що заплановані обмеження не обов’язково застосовуватимуть тотально до всіх без винятку чоловіків конкретного віку. У новому законодавстві передбачать так звані «вразливі категорії» чоловіків, проте їхній точний перелік країнам ЄС ще належить спільно визначити.

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Найімовірніше, Брюссель піде шляхом повної синхронізації з внутрішніми українськими правилами. Нагадаємо, чинне законодавство України офіційно дозволяє законно перетинати кордон особам з інвалідністю, їхнім безпосереднім опікунам, а також багатодітним батькам. Втім, цей перелік наразі не є остаточним, і стверджувати напевне, що для цих пільгових категорій у Європі взагалі нічого не зміниться, поки зарано — дискусії тривають. Перші проміжні підсумки та напрацювання міністри можуть оприлюднити вже у липні, проте остаточне схвалення великого міграційного рішення дипломати прогнозують на вересень.

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