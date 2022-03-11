ЄС не підтримав заявку Україну на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення

ЄС не підтримав заявку Україну на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення

Лідери обмежилися визнанням європейських прагнень України.

Історичне рішення у Версалі: Євросоюз сказав "так" євроінтеграції України. Процес почався - рухатися слід швидко. Українці та їхні герої мають знати, що їм у ЄС раді. Так оптимістично результати екстреного саміту лідерів ЄС описав президент Литви - країни, яка чи не найбільш яро відстоювала право України на членство. Втім, фінальне колективне рішення - не зовсім таке, якого хотіли в Києві. Прийняти Україну, котра у стані війни, до своїх лав негайно, Євросоюз так і не спромігся.

Про це в ефірі ТСН розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко, вона стежила за самітом у Версалі.

Майбутнє України в Євросоюзі було найбільш дискусійним на саміті - лідери сперечалися за зачиненими дверима 5 годин. Утім, проривного рішення, на яке так чекали в Києві, у Версалі так і не схвалили: ніхто не пропонує Україні членства за прискореною процедурою. Про це взагалі немає згадки у фінальній декларації екстреного саміту. Не зголосилися й надати статус кандидата, хоча низка східноєвропейських країн, "традиційних адвокатів" України, наполягала.

Втім, утримувалися такі важковаговики в Європейському Союзі, як Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Нідерланди. Зрештою, лідери обмежилися визнанням європейських прагнень України, як зазначено в Угоді про Асоціацію, й розписалися під тим, що Україна частина європейської сім'ї.

Обговорили лідери й посилення тиску на Росію, аби вона зупинила цю божевільну війну. У ЄС погодилися, що пора злізати з російської газової голки, бо, купуючи їхнє паливо, Євросоюз, фактично, фінансує війну Володимира Путіна.

Зрештою в ЄС дійшли згоди, щоб скорочувати споживання російського газу й нафти. Утім, накладати ембарго на їхнє постачання наразі не готові. Проти Угорщина, і не тільки. Приміром, у Німеччині раніше заявляли, що не можна перерізати цю умовну пуповину за одну ніч. До слова, змогли це зробити у Лондоні, де менш залежні від російського газу.

Натомість, Лондон подовжив, зокрема, чорний список російських олігархів. Серед найгучніших імен, які там з'явилися, - Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", мільярдер Олег Дерипаска, Ігор Сєчин, гендиректор "Роснафти", Алєксєй Міллер, директор "Газпромбанку".

Велика Британія взагалі висловила готовність завдавати Росії - максимальних економічних втрат, доки вона не припинить війну проти України.

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